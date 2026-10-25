OM - Le Havre : les notes du match

Ce dimanche, la 8e journée de Ligue 1 se poursuivait et l’Olympique de Marseille voulait enchaîner. Les Phocéens qui avaient gagné leurs deux derniers matches contre Troyes (2-0) et Angers (5-2) voulaient enchaîner et maintenir leur bonne dynamique. En face, Le Havre était lanterne rouge avec seulement deux points et toujours aucune victoire cette saison. Pour cette rencontre, Bruno Genesio misait sur un 4-2-3-1 classique avec un double pivot Tochukwu Nnadi - Pierre Emile Hojbjerg. Devant, Amine Gouiri était soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixao. Côté Normand, un 4-3-3 était de rigueur avec un trio Enzo Koffi, Rayan Fofana et Mbwana Samatta en attaque.

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Et ce match mettait peu de temps à se lancer. Suite à un corner côté droit, Emerson Palmieri centrait devant le but et trouvait le crâne de CJ Egan Riley. Le défenseur anglais ouvrait son compteur avec le club phocéen en Ligue 1 tout en faisant plier Gauthier Gallon (1-0, 5e). De quoi soulager la bande de Bruno Genesio qui prenait un peu plus le jeu à son compte. Pourtant Le Havre se procurait une belle opportunité avec une remise de Mbwana Samatta pour Djibril Ouziad dont la reprise n’accrochait pas le cadre (21e). Le match s’emballait et Pierre-Emile Hojbjerg frappait au-dessus (22e) alors que Rayan Fofana lui répondait, mais trouvait les gants de Jeffrey De Lange (23e).

L’OM s’est relâché mais s’en sort

Finalement, ce sont bien les Phocéens qui allaient enfoncer le clou. Lancé sur la droite, Timothy Weah rentrait dans la surface avec réussite et allait conclure en se jetant sur la droite du but (2-0, 33e). De quoi permettre à son équipe de virer en tête à la pause. Et Marseille allait surfer sur cet enchaînement de bons événements. Après la pause, Himad Abdelli lançait Amine Gouiri côté droit. L’Algérien rentrait dans la surface et remisait en retrait pour Igor Paixao qui allait alourdir le score (3-0, 50e). Mieux, Himad Abdelli allait se joindre à la fête.

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Sur un coup franc côté gauche d’Amine Gouiri, Ahmed Touba ne parvenait pas à se dégager dans sa surface. Vigilant, Himad Abdelli arrivait à pousser au fond des filets d’un tir du droit (4-0, 57e). Efficaces devant, les Phocéens faisaient preuve de combativité derrière. Côté gauche, Sota Nakamura rentrait dans la surface olympienne suite à une erreur de CJ Egan-Riley. Évitant un tacle de Nayef Aguerd, le Japonais perdait le ballon qui revenait sur Josh Maja. Ce dernier crochetait Jeffrey De Lange sur la gauche, mais son tir vers le but grand ouvert était repoussé sur la ligne par Emerson Palmieri (62e). Simon Ebonog tentait de répondre pour les Normands, mais sa frappe axiale à 25 mètres des cages fusait en tribunes (68e).

Rayan Fofana obtenait finalement un penalty en fin de match suite à une charge de Timothy Weah. Josh Maja allait le transformer sur la gauche du cadre (4-1, 77e). Le Havre allait terminer fort et le Japonais Sota Nakamura allait inscrire son but d’un joli plat du pied (4-2, 86e). Un contre-temps pour la bande de Bruno Genesio qui allait encore craquer suite à un coup franc de Sota Nakamura où Josh Maja était à l’affût pour s’offrir un doublé (4-3, 89e). Pire, Kaito Mizuta était contré dans la surface olympienne par Tochukwu Nnadi à proximité du bras mais Clément Turpin n’accordait pas le penalty (90e +9). Dans la douleur, Marseille s’impose finalement 4-3 et grimpe à la huitième place. Les Phocéens reviennent à quatre points de Rennes, le nouveau leader. Le Havre est plus que jamais bon dernier.

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L’homme du match : Himad Abdelli (7,5) : actif entre les lignes et capable de faire des différences grâce à sa qualité technique, le milieu algérien s’est d’abord illustré à la 20e minute, en reprenant un ballon récupéré par Amine Harit, mais sa frappe du droit a manqué le cadre. Au retour des vestiaires, il a pris une autre dimension en participant directement au troisième but marseillais, grâce à un joli geste technique qui lui a permis de lancer Amine Gouiri dans la profondeur. Ce dernier a ensuite servi Igor Paixão, qui a conclu du pied droit (3-0, 50e). Abdelli a finalement été récompensé de ses efforts cinq minutes plus tard. Sur un coup franc rapidement joué par l’OM, le ballon est arrivé jusqu’au milieu algérien, qui n’a pas tremblé pour faire trembler les filets du pied droit (4-0, 55e). Avec cette réalisation, son troisième but en huit journées de Ligue 1, l’ancien Angevin confirme qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’OM en ce début de saison après un autre match plus que réussi face à Angers dimanche dernier. Remplacé par Angel Gomes (78e).

OM

- De Lange (4) : le portier batave a été sollicité dès la 23e minute face au Havre, en repoussant une frappe de Fofana. Malgré les quatre buts inscrits par l’OM, Le Havre est parvenu à revenir dans la rencontre en seconde période, avec trois réalisations, dont une sur penalty de Josh Maja à la 77e minute. Il n’a pas pu faire grand-chose sur ces buts.

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- Weah (5,5) : le joueur formé au PSG s’est illustré face au Havre en inscrivant le deuxième but marseillais avant la pause. Servi sur le côté droit après une initiative d’Igor Paixão, le capitaine de l’OM a fait la différence dans la surface en éliminant Koffi et Mwanga, avant de conclure de l’extérieur du pied droit malgré l’intervention de Touba (2-0, 33e). Actif sur son côté, l’international américain a également participé aux efforts défensifs, même s’il a concédé un penalty en accrochant Rayan Fofana dans la surface (75e), permettant au Havre de réduire l’écart.

- Egan-Riley (5,5) : l’Anglais a rapidement mis l’OM sur la voie du succès face au Havre en ouvrant le score dès la 5e minute. Le défenseur marseillais a repris de la tête un centre d’Emerson Palmieri, sur un corner d’Amine Harit, pour donner l’avantage aux siens (1-0, 5e). Pour le reste, il a été globalement serein pendant 75 minutes face à des Havrais inoffensifs avant d’être moins lucide en fin de match.

- Aguerd (5,5) : le Marocain s’est montré solide défensivement face au Havre, notamment à la 12e minute, lorsqu’il a réalisé un tacle efficace pour stopper l’accélération de Rayan Fofana dans la surface marseillaise. Le défenseur marocain a également participé au travail défensif de l’OM pour contenir les offensives havraises, même si le HAC est parvenu à se montrer plus dangereux au fil de la seconde période. Un match propre également à la relance et pour lui qui montre de plus en plus de jambes au fil des semaines.

- Emerson (5,5) : très actif sur son côté gauche, Emerson Palmieri s’est illustré dès la première période face au Havre. Le latéral marseillais a notamment délivré un centre précis pour CJ Egan-Riley, auteur de l’ouverture du score de la tête (1-0, 5e), avant de tenter sa chance sur coup franc (19e). Défensivement, l’Italien a parfois laissé trop d’espaces en première période et les Havrais auraient pu en profiter avec Ouziad. Auteur d’un sauvetage sur sa ligne face à Maja (63e) pour souligner un deuxième acte plus consciencieux défensivement.

- Hojbjerg (5) : solide dans les duels et précieux à la récupération, l’international danois a contribué à la maîtrise de l’OM en assurant l’équilibre entre les phases défensives et offensives. Parfois maladroit dans ses transmissions, il a pêché dans ses apports offensifs en étant souvent lent dans son exécution en contre-attaque. Une prestation qui reste sérieuse et efficace dans une rencontre largement dominée par les Olympiens pour son retour dans le onze. Remplacé par Kamissoko (83e).

- Nnadi (6) : très intéressant pendant 75 minutes, Tochukwu Nnadi a connu une fin de match délicate face au Havre. Le milieu de l’OM s’est retrouvé au cœur d’une action litigieuse dans le temps additionnel, lorsque les Havrais ont réclamé un penalty pour une main dans la surface sur un centre en retrait de Nakamura (90e+5). Après consultation de la VAR, l’arbitre Clément Turpin a estimé que la main du Nigérian n’était pas sanctionnable. Pour le reste, le Nigérian enchaîne et prouve que ses qualités physiques et de récupération en font désormais un titulaire presque indiscutable dans cet OM.

- Harit (6) : l’ailier marocain a été plutôt actif dans l’animation offensive de l’OM face au Havre. À la 20e minute, il a profité d’une passe latérale mal assurée de Seko pour récupérer le ballon dans la surface havraise, avant de réaliser une talonnade en retrait qui a permis à Himad Abdelli de tenter sa chance. Le Marocain a également obtenu plusieurs situations sur coups de pied arrêtés même s’il aurait dû être plus tranchant. Remplacé par Keyliane Abdallah à la 78e minute.

- Abdelli (7,5) : voir ci-dessus.

- Paixão (6,5) : le Brésilien a joué un rôle majeur dans la victoire de l’OM face au Havre. Il s’est d’abord illustré à la 33e minute en repiquant dans l’axe avant de servir Timothy Weah, qui a doublé la mise (2-0, 33e). Au retour des vestiaires, il a été récompensé de son activité en concluant du pied droit une action initiée par Himad Abdelli et poursuivie par Amine Gouiri (3-0, 50e). Cinq minutes plus tard, il s’est de nouveau montré dangereux, avant de tenter sa chance à la 60e minute, obligeant le gardien havrais à repousser sa frappe puissante. Un Paixao intéressant et qui monte en puissance.

- Gouiri (6) : même s’il n’a pas marqué, l’Algérien s’est montré décisif face au Havre en délivrant une passe déterminante sur le troisième but marseillais. Après une belle initiative technique d’Himad Abdelli, l’attaquant algérien a pénétré dans la surface avant de servir Igor Paixão en retrait, permettant au Brésilien de conclure du pied droit (3-0, 50e). Cinq minutes plus tard, il s’est de nouveau illustré avec un centre de l’extérieur du pied droit, qui a profité à Abdelli après une interception manquée de Touba (4-0, 55e).

Le Havre

- Gallon (2): un après-midi cauchemardesque pour le portier havrais, qui aura subi de plein fouet l’efficacité offensive marseillaise. Impuissant sur l’ouverture du score d’Egan-Riley dès la 5e minute, avec une tête piquée puissante qui ne lui laisse aucune chance, il est en revanche beaucoup moins irréprochable sur la deuxième réalisation olympienne. Sur une frappe de Timothy Weah pourtant peu puissante, il manque de fermeté dans son intervention et laisse le ballon terminer sa course au fond des filets. Une erreur qui vient alourdir un bilan déjà très compliqué, avec quatre buts encaissés sur les cinq tirs cadrés ayant atteint son but, pour un seul arrêt réalisé. S’il ne peut pas être tenu responsable de toutes les réalisations marseillaises, il n’aura jamais réussi à se montrer décisif pour maintenir son équipe dans la rencontre.

- Ouziad (4): une prestation compliquée mais encourageante pour le jeune piston havrais, qui n’aura pas ménagé ses efforts malgré la domination marseillaise. Volontaire dans son couloir, il tente régulièrement de se projeter vers l’avant pour apporter des solutions offensives, sans négliger ses responsabilités défensives et en multipliant les replis. Toutefois, son manque d’expérience se fait ressentir dans certaines situations, notamment dans son placement et sa gestion des duels face à des adversaires plus expérimentés. Malgré ces difficultés, il affiche une envie constante et ne baisse jamais les bras, même lorsque son équipe se retrouve largement dominée.

- Mwanga (4,5): un après-midi compliqué pour le défenseur havrais, positionné dans l’axe d’une défense à cinq constamment mise sous pression par les offensives marseillaises. Grâce à son gabarit imposant, il parvient à faire parler sa puissance physique dans les duels et à résister lorsque les confrontations se jouent au contact. En revanche, il montre davantage de limites lorsqu’il doit défendre face à des adversaires lancés à pleine vitesse, peinant à suivre les accélérations des attaquants olympiens. Malgré ces difficultés, il se distingue de ses partenaires par son aisance technique et sa qualité de relance. Avec 90 % de passes réussies, il apparaît comme le défenseur havrais le plus propre balle au pied, capable de conserver le ballon et de trouver des solutions pour ressortir sous pression.

- Touba (2,5): une prestation catastrophique pour le défenseur central havrais, directement responsable de l’ouverture du score marseillaise. Chargé de surveiller Egan-Riley sur un coup de pied arrêté, il abandonne complètement son marquage sur le deuxième centre et laisse le défenseur olympien placer tranquillement sa tête au fond des filets. Une erreur qui résume parfaitement son après-midi, tant il aura souffert face aux offensives adverses. Complètement dépassé dans les duels, avec seulement trois confrontations remportées sur treize, il multiplie les erreurs de placement et peine à assurer la couverture de ses partenaires. Son manque de sérénité se ressent également balle au pied, avec des relances approximatives et de grandes difficultés à ressortir proprement sous la pression marseillaise.

- Seko (5,5): une prestation contrastée pour le défenseur central japonais, qui aura pourtant été l’un des rares Havrais à tenir son rang défensivement malgré les quatre buts encaissés par son équipe. Solide dans les duels, avec 83 % de confrontations remportées, il s’est également distingué par ses six récupérations et ses cinq dégagements, multipliant les interventions pour tenter de contenir les offensives marseillaises. Souvent livré à lui-même par des partenaires en grande difficulté, il a fait preuve d’une certaine autorité dans ses interventions, sans toutefois parvenir à empêcher l’OM de prendre le dessus. Son principal défaut reste sa qualité de relance, avec plusieurs transmissions approximatives et des ballons rendus trop facilement aux Olympiens, empêchant son équipe de ressortir proprement.

- Koffi (3): un après-midi particulièrement compliqué pour le piston gauche havrais, constamment mis en difficulté par les offensives marseillaises. Dépassé par les montées de Timothy Weah et les qualités techniques d’Amine Harit, il peine à contenir les attaques sur son couloir. Il porte notamment une part de responsabilité sur le deuxième but olympien, en laissant Weah beaucoup trop libre avant de se faire éliminer sur un dribble accompagné d’un contre favorable. Pourtant, le Havrais parvient parfois à faire parler sa vitesse dans les duels, où ses qualités athlétiques lui permettent de prendre le dessus. Mais dès que ses adversaires le provoquent balle au pied, ses lacunes défensives deviennent évidentes. Offensivement, ses quelques montées ne donnent rien, aucun de ses centres ne trouvant preneur. Il est remplacé par N’Diaye (77e). L’entrant aura trouvé le chemin des filets en fin de match à la 86e minute.

- Ndiaye (3): une rencontre particulièrement compliquée pour le capitaine du HAC, qui n’a jamais réussi à imposer son rythme dans l’entrejeu face aux Marseillais. Trop approximatif dans ses relances, il rend régulièrement le ballon à l’adversaire et peine à assurer la transition entre la défense et l’attaque. Son manque d’impact à la récupération se fait également ressentir, tandis que ses rares projections ne permettent pas d’apporter de véritables solutions offensives à ses partenaires. Incapable de peser dans la bataille du milieu, il est remplacé par Maja (61e). L’attaquant nigérian aurait pu trouver le chemin des filets deux minutes après son entrée, mais un défenseur marseillais sauve finalement sa frappe sur la ligne. Il aura tout de même trouvé la faille à la 76e minute sur penalty pour sauver l’honneur de son équipe. Il aura même trouvé le chemin des filets une seconde fois à la 89e minute pour donner de l’espoir dans les dernières minutes à son équipe d’aller arracher l’égalisation.

- Ebonog (5): le milieu havrais le plus entreprenant dans une équipe qui aura beaucoup souffert face aux Marseillais. Malgré les difficultés collectives, il tente constamment de faire le lien entre la défense et l’attaque, cherchant à casser les lignes par ses passes verticales ou ses longues courses balle au pied. Volontaire et dynamique, il n’hésite pas à se projeter, à provoquer ses adversaires par le dribble ou à tenter sa chance de loin pour apporter du danger. Son investissement se ressent également à la récupération, avec huit duels remportés sur dix et quatre ballons récupérés, des statistiques qui témoignent de son engagement dans l’entrejeu. Toutefois, ses initiatives restent trop isolées pour permettre au Havre de véritablement rivaliser avec l’OM.

- Richardson (3): une prestation très insuffisante pour le milieu marocain, complètement dépassé dans l’impact physique et les duels. Avec une seule confrontation remportée sur neuf, au sol comme dans les airs, il ne parvient jamais à imposer sa présence dans l’entrejeu face aux Marseillais. Régulièrement éliminé sur les prises de balle adverses, il compense trop souvent son retard par des fautes, sans réussir à ralentir efficacement les offensives olympiennes. Avec le ballon, le constat n’est guère meilleur : sous pression, il privilégie systématiquement le dégagement plutôt que de chercher à conserver la possession ou à s’appuyer sur ses défenseurs pour relancer proprement. Incapable d’apporter de la maîtrise ou de l’agressivité à son milieu, il est remplacé par Mosengo (77e).

- Fofana (5,5): l’un des rares Havrais à avoir tenté de faire des différences offensivement face à une défense marseillaise particulièrement bien organisée. Auteur d’une entame encourageante, il se distingue par plusieurs percées intéressantes et une belle mobilité, n’hésitant pas à dézoner sur les ailes ou à décrocher pour participer à la construction du jeu. Techniquement à l’aise, il cherche régulièrement à provoquer ses adversaires, mais ses initiatives manquent parfois de justesse et se heurtent souvent à la solidité du bloc olympien. Généreux dans les efforts, il participe également au repli défensif, sans toujours parvenir à se montrer efficace. Sa persévérance finit néanmoins par être récompensée à la 76e minute, lorsqu’il tente une virgule dans la surface et obtient un penalty permettant aux siens de sauver l’honneur. Il est remplacé par Mizuta (84e).

- Samatta (3): une soirée à oublier pour l’attaquant tanzanien, complètement muselé par la défense marseillaise. Auteur de la première tentative havraise à la 12e minute, avec une tête qui passe largement au-dessus, il ne parvient ensuite jamais à se montrer dangereux. Beaucoup trop isolé à la pointe de l’attaque, il ne touche que 23 ballons, soit le plus faible total de son équipe au moment de sa sortie, dont seulement deux dans la surface adverse. Son manque d’impact se ressent également dans les duels, avec une seule confrontation remportée sur quatre, l’empêchant de servir de point d’appui à ses partenaires. Incapable de se procurer la moindre véritable occasion, il est remplacé par Nakamura (61e). Le Japonais a montré beaucoup plus d’entrain.