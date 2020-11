Atletico : les excuses de Luis Suarez après son test positif au Covid-19

Ecarté des terrains à cause d'un test positif au coronavirus avec sa sélection, Luis Suarez a manqué ses retrouvailles avec le FC Barcelone en Liga. Son absence n'a pas porté préjudice à sa nouvelle équipe, alors qu'il s'est placé en quarantaine. L'Uruguayen est revenu sur une photo polémique : un barbecue en Colombie, peut-être à l'origine de sa contamination.

Et il a tenu à s'excuser de ce comportement : « il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, nous avons fait une erreur et nous demandons pardon. Nous devons le reconnaître autant que nous le pouvons. Nous prendrons en charge si la responsabilité était la nôtre. Nous baissons un peu la garde, mais nous devons être réalistes, c'est inévitable ». L'attaquant de la Céleste a donc admis avoir été laxiste et devrait prendre plus de précautions à l'avenir.