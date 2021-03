Manchester City jette déjà l'éponge pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Malgré le pressing du Paris SG, qui a transmis une première offre de contrat de 4 ou 5 ans, Kylian Mbappé (22 ans) joue toujours la montre, comme l'expliquait L'Équipe dès ce lundi. L'attaquant ne souhaite pas se précipiter pour prendre une décision très importante pour la suite de sa carrière. Il attendrait davantage de garanties. Il analyse peut-être aussi les autres options qui s'offrent à lui.

Et si Liverpool et le Real Madrid semblent toujours sur ses traces à l'heure actuelle, un de ses autres prétendants annoncés a décidé de passer la main. Il s'agit de Manchester City. Selon les informations de The Athletic, les pensionnaires de l'Etihad Stadium, pourtant à la recherche d'un n° 9 de poids sur le marché, ont choisi de ne pas aller plus loin dans ce dossier. Pour une raison assez simple.

Trop gourmand

Le média anglais assure que les Citizens ont tout simplement été effrayés par les prétentions salariales du champion du monde 2018. Ce dernier aimerait en effet se rapprocher du niveau de rémunération de son partenaire Neymar. Or, les Mancuniens ne sont pas prêts à ce genre de concessions, histoire de ne pas créer de trop grosses disparités au sein du vestiaire, comme le prouve déjà l'épineux dossier de la prolongation de Kevin De Bruyne (29 ans).

The Athletic croit savoir que City, qui prépare doucement mais sûrement le départ de sa légende Sergio Agüero (33 ans), en fin de bail en juin 2021, se reportera sur d'autres cibles à ce poste. Trois noms sont avancés : Romelu Lukaku (27 ans, Inter), Harry Kane (27 ans, Tottenham) et Erling Håland (20 ans, Borussia Dortmund). Mbappé y voit un petit peu plus clair.