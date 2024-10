Le plan de Manchester United pour convaincre Xavi, Paul Pogba veut quitter la Juventus

Opération Xavi pour Manchester United

Place au football anglais avec le résultat nul 0-0 de Manchester United sur la pelouse d’Aston Villa. Un résultat qui ne fait que repousser encore un petit peu cette éternelle question : quand est-ce qu’Erik ten Hag va s’en aller ? Car avec ce résultat, Manchester comptabilise seulement 8 points sur les 7 premières journées, synonyme d’une 14e place. Une réunion est prévue très rapidement pour trancher sur son cas. Parmi les nombreux prétendants à sa succession, un nouveau nom surprenant s’est ajouté : celui de Xavi d’après les infos d’El Nacional. Sans club depuis son départ du Barça, il est perçu comme le profil idéal pour lancer une reconstruction à Old Trafford. Et pour le convaincre de venir, le club est prêt à lui offrir en bonus Fermin Lopez. Manchester sait que Xavi l’apprécie beaucoup et fait de cette signature un atout pour le séduire. Le Barça n’a pas envie de vendre son jeune joueur, mais en cas de grosse offre, difficile d’écarter l’hypothèse quand on connaît les finances du club.

Fin d’aventure entre Pogba et la Juve

Le départ de Paul Pogba de la Juventus prend forme selon les informations du Daily Mail. Le Français a vu sa suspension pour dopage être réduite par le tribunal arbitral du Sport. Il peut s’entraîner à nouveau dès janvier et retrouver la compétition en mars prochain. Le joueur est impatient de retrouver les Bleus et même de rejouer tout simplement au football, mais pas avec la Vieille Dame. Ces derniers mois ont été difficiles émotionnellement et il pense qu’une rupture nette avec l’écurie italienne est la meilleure solution pour lui. Une décision qui fait le bonheur de la Juve, qui n’avait absolument pas l’intention de compter à nouveau sur lui et de se remettre à lui verser son gros salaire de 11M€ par an. Engagé jusqu’en 2026, Pogba va discuter avec le club pour trouver un accord afin de mettre fin à son contrat. Reste à savoir où va rebondir la Pioche.

Le Real accélère sur le dossier TAA

La presse ibérique à l’instar de AS envoie sa force la plus sincère à Dani Carvajal, victime d’une triple fracture au genou et absent pour plusieurs mois. Une question légitime se pose après cet événement : le Real doit-il recruter au mercato pour le remplacer ? Dans ses pages intérieures, AS assure que le club fait confiance à Lucas Vasquez et ne compte pas recruter. Discours inverse pour Marca qui explique que cet événement oblige la Maison Blanche à investir. Selon le journal, le secteur défensif est trop juste avec seulement six défenseurs disponibles, dont un seul latéral droit de métier. Une situation intenable toute la saison et qui risque de compromettre les objectifs du Real. Alors, le club n’a pas d’autres choix que de recruter et devrait se tourner vers une cible de longue date : Trent Alexander-Arnold. D’après Sport, Madrid va accélérer sur le dossier pour tenter de le faire venir cet hiver, quitte à payer à Liverpool les 6 derniers mois de contrat restants. Un dossier qui s’annonce complexe, hâte de voir comment le Real va s’en sortir.