Chelsea : Thomas Tuchel confirme le début de bagarre

Chelsea a vécu un week-end très compliqué. Avant d'affronter le FC Porto en ce milieu de semaine pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions, les Blues se sont inclinés à domicile contre Wtts Bromwich Albion (2-5). Ensuite, à l'entraînement, Rudiger et Kepa en sont venus aux mains avant d'être séparés suite à un tacle dur du premier sur le second. Thomas Tuchel a expliqué la situation. « Ça a chauffé entre Toni et Kepa. Nous avons immédiatement calmé la situation. Nous avons été obligés d’intervenir, c'était sérieux », a-t-il lâché en conférence de presse, avant de poursuivre.

« La réaction n'était pas bonne. Mais la façon dont les gars ont géré la situation, en particulier Toni et Kepa, était incroyable et a montré le respect qu'ils ont les uns pour les autres. Ils ont réglé le problème immédiatement après l'entraînement de manière très honnête, humble et très directe. Cela m'a montré qu'ils ont un très bon caractère. Toni a réglé le problème directement, c'était fort et courageux de sa part », a-t-il conclu, ajoutant qu'aucun des deux éléments ne serait sanctionné. On a connu mieux comme préparation d'un match européen.