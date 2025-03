Luis Enrique a ciblé l’un des grands dangers qui guettent le PSG

Les interrogations étaient nombreuses sur ce Paris Saint-Germain version 2024/2025, sans ses stars planétaires. Au final, le club de la capitale est en lice pour réaliser la meilleure saison de l’ère QSI. En Ligue 1, Paris est premier du classement avec 21 points d’avance sur Monaco. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, le club de la capitale est toujours en course en Ligue des Champions (1/4 de finale contre Aston Villa) et son niveau collectif affiché face à Liverpool a impressionné l’Europe. Bref, cela faisait très longtemps que le PSG version QSI n’avait pas suscité autant d’engouement en France et hors de nos frontières.

Sans surprise, cette euphorie générale autour des Rouge et Bleu a profité à certains éléments de l’équipe, fortement encensés par les médias. On pense au serial buteur Ousmane Dembélé (30 buts en 38 matches), au duo Vitinha-Neves, au passeur Bradley Barcola ou bien à l’éclosion de Désiré Doué. Et si les principaux intéressés doivent apprécier ces éloges médiatiques, Luis Enrique y voit un potentiel danger pour la fin de saison de ses ouailles. En clair, comptez sur lui pour remettre tout ce petit monde en place en cas de besoin.

«En général, les éloges ça affaiblit.»

« Ça ne me surprend pas, je connais complètement mon équipe. Nous sommes dans une phase nouvelle pour certains joueurs. Nous recevons les éloges et en général les éloges, ça affaiblit. Je travaille tous les jours pour qu’il n’y ait aucun relâchement. Mon but, c’est de montrer que chaque adversaire recèle des difficultés, a une motivation pour nous battre. L’excès de quoi que ce soit est toujours négatif. Ce n’est pas facile de gérer cet excès d’euphorie. » S’il s’est bien autorisé une sortie flatteuse sur Bradley Barcola, Luis Enrique l’a surtout fait pour souligner le collectif. Car quand un journaliste lui a demandé d’évoquer le cas Doué, l’Espagnol l’a vite recadré.

« Je vais parler de façon générale, parce que c’est là où se trouve l’excès de joie ou des gens qui te disent que tu joues très bien. Pour Désiré, Barcola, Kang-in, Warren, tous les joueurs très jeunes que nous avons au PSG. C’est très beau d’entendre les éloges, mais concentre-toi sur ton travail. Ça va t’aider à passer ton processus et à te dépasser quand il y aura des moments négatifs. Barcola a été très critiqué. Pour Désiré, j’ai vu lors des premières conférences de presse qu’il n’était pas à son niveau. C’est un moment très positif pour l’équipe, mais concentrons-nous sur les besoins de l’équipe. » Le message est passé.