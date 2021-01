Pourquoi l'OM peut croire au rebond

La suite après cette publicité

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de se refaire la cerise pour ce match décalé de la neuvième journée de Ligue 1 contre le Racing Club de Lens à l'Orange Vélodrome. Pour autant, les Phocéens ont livré une prestation insipide, ponctuée d'une seule frappe cadrée, celle de Nemanja Radonjic dans les ultimes minutes de la rencontre. Même s'il pointait le bon état d'esprit de ses ouailles, André Villas-Boas, le coach de l'OM, semblait anxieux.

À sa décharge, AVB n'avait pas à sa disposition de nombreux joueurs. Pol Lirola, le latéral droit, n'était pas qualifié pour cette rencontre, Alvaro Gonzalez, qui a écopé d'un carton jaune contre le Paris SG, était suspendu. Enfin, Boubacar Kamara et Jordan Amavi étaient blessés. À cette liste de blessés s'est ajoutée celle de Valentin Rongier en cours de match et celle de Pape Gueye, qui a dû avoir cinq points de suture suite à un choc au pied.

Les expected Goals sont relativement élevés

Mais une nouvelle fois, cela n'explique pas réellement la prestation indigente de l'OM contre les Artésiens. Selon les fameux "expected goals" (ou littéralement buts attendus), l'OM pouvait marquer 0.12 but, son pire total depuis une victoire 1-0 contre Strasbourg (0.07). Mais qu'est-ce que cette statistique ? Elle n'est pas forcément nouvelle, mais à Foot Mercato, on aime prendre notre temps. Ainsi, les expected goals sont une statistique quantifiant les chances de marquer sur une rencontre, sur une frappe, sur un joueur, dans une situation.

Le média Goal l'a d'ailleurs bien expliqué : « les expected goals permettent de déterminer le pourcentage de chances qu'une occasion se termine en but ». Et c'est là où André Villas-Boas peut nourrir quelques espoirs. Comparée à la rencontre aussi perdue contre Nîmes, celle contre Lens est extrêmement différente. Si face aux hommes de Franck Haise, les Marseillais n'ont rien créé du tout, ce n'était pas le cas contre ceux de Jérôme Arpinon.

La statistique des xG contre les Crocos sont de 2.16 contre 1.59 pour leurs adversaires. On se rappelle notamment d'un penalty manqué par Florian Thauvin et une occasion à quelques mètres du but de Dario Benedetto. Muets contre Dijon, les Marseillais auraient encore dû marquer selon les xG (1,80). Contre le MHSC, l'OM s'était aussi crée de nombreuses chances et avaient même surperformé en inscrivant trois buts (2,52). La défaite à Angers ne reflète pas non plus cette statistique (2 buts pour Angers avec des xG à 0.78 et un but pour l'OM à 1.50).

L'arrivée d'Arkadiusz Milik

Par conséquent, ce qui est pointé du doigt, c'est l'efficacité des attaquants ou en tout cas de ceux qui se créent les occasions de buts. Ce n'est probablement qu'une question de temps et de chance à proprement parler. Avec l'arrivée d'Arkadiusz Milik, pas encore en proie au manque de confiance comme Dario Benedetto, l'OM peut espérer un vent de fraîcheur et peut-être d'un buteur plus clinique dans la surface même si la finition n'est pas sa qualité principale.

Le Polonais, qui n'a pas joué avec le Napoli cette saison mais bien avec la Pologne, n'a inscrit qu'un but, en septembre, contre la Finlande. Mais nul doute que ses qualités techniques pourront faire la différence dans le championnat national, que ce soit pour mettre sur orbite ses coéquipiers ou pour convertir les occasions qu'il va se procurer et donc se rapprocher un peu plus des expected goals de l'OM. Mais ce n'est pas tout.

Une animation différente avec Lirola et Amavi

En quelques rencontres, une et demi précisément, on a pu voir ce qu'allait apporter Pol Lirola, le nouveau latéral droit des Phocéens. Très offensif, le joueur prêté par la Fiorentina dispose d'une qualité de percussion et de centres bien au-dessus de la moyenne et surtout du titulaire, Hiroki Sakai. Par conséquent, on se doute que plus de bons ballons vont arriver dans la surface, pour un Milik qui aura besoin de se rappeler au bon souvenir de l'Europe.

Mais ce n'est pas terminé. On oublierait presque que les mauvaises performances de l'OM coïncident aussi avec la blessure de Jordan Amavi. Si le Toulonnais a fait quelques erreurs défensives, il s'est montré offensivement. Avec deux éléments plus techniques et plus offensifs aux postes de latéraux, André Villas-Boas disposera de nouvelles armes. Sans compter aussi sur Boubacar Kamara, blessé aussi, qui devrait bientôt revenir et qui aide beaucoup à l'équilibre du milieu de terrain. Avec tout cela, l'OM peut nourrir de nombreux espoirs de retrouver le chemin des filets et de la victoire.