Real Madrid : Ferland Mendy se fait fracasser

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a vécu un samedi compliqué. Dominés et logiquement battus par Villarreal, qui aurait même pu l’emporter sur un score plus conséquent que ce 2-1, les hommes de Carlo Ancelotti se font clairement critiquer dans les médias espagnols. Il n’y en a pratiquement aucun qui est épargné par les critiques et les mauvais commentaires dans les journaux publiés ce dimanche. En revanche, il y en a un qui prend encore plus cher que les autres : Ferland Mendy.

Il faut dire que l’ancien joueur de l’OL a vécu un match très compliqué, et a été mis en difficulté tout au long de la partie par ses vis-à-vis de Villarreal. Alors qu’il ne faisait déjà pas totalement l’unanimité du côté de la capitale espagnole, ce match ne va pas aider… « Mendy donne raison à ses détracteurs », titre ainsi Marca en une de son site. « Le match contre Villarreal place le Français au centre des critiques. […] Il n’est pas le seul coupable, mais avec ce genre de match, il donne raison à ceux qui remettent en question sa présence dans l’effectif du Real Madrid », peut-on y lire.

À lire

Mercato, Real Madrid : ça s’agite pour Ferland Mendy !

Il n’est pas épargné

« Il a gâché sa prestation avec une erreur grossière en début de deuxième période qui a mené au but de Yeremi Pino. Une erreur qui coûte cher, surtout pour un joueur aussi solide derrière qu’irrégulier avec le ballon dans les pieds », expliquait déjà le média hier dans son résumé. Dans l’autre journal madrilène, AS, on est aussi très critique : « mauvais match du Français, qui n’a pas réussi à contrôler Chukwueze défensivement et qui a fait un cadeau flagrant à Villarreal pour qu’ils prennent l’avantage. Ancelotti a vu que ce n’était pas son jour et l’a fait sortir à la 64e ».

La suite après cette publicité

Même Alvaro Benito, consultant très coté en Espagne et habituellement très mesuré, a été assez critique sur la Cadena SER : « on sait qu’il prend trop de risques. Ce n’est peut-être pas le joueur avec le plus de capacités pour prendre ces risques. Ce n’est ni la première erreur, ni la deuxième de Mendy, il prend trop la confiance avec le ballon. Défensivement il me semble très bon, mais avec le ballon il n’est pas à la hauteur de ses coéquipiers ». Autant dire que ce genre de prestation ne le met pas en position de force dans les négociations pour prolonger son contrat…