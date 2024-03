Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour terminer la 29ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace à Madrid pour affronter l’Atlético au Civitas Metropolitano ce dimanche soir (suivez la rencontre en direct sur FM). Après sa belle qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid enchaîne avec un gros morceau en Liga. Les Colchoneros ont réalisé un bon début de saison avant d’avoir des résultats décevants et irréguliers en championnat, à eux de retrouver le même allant que contre l’Inter Milan pour bien finir la saison et valider sa place dans le top 4. Provisoirement 5èmes, les hommes de Diego Simeone doivent gagner pour repasser devant l’Athletic Club. Les Blaugranas, eux, sont sur une meilleure dynamique que les Madrilènes avec 9 matchs sans défaite et une remontée pour la deuxième place du podium. Ils ont l’occasion de passer devant Gérone et d’être le nouveau dauphin du Real Madrid.

Côté compositions d’équipe, l’Atlético de Madrid jouera en 3-5-2 avec Reinildo et Paulista en défense centrale avec Witsel. Koke, Barrios et De Paul au milieu puis Griezmann avec Morata devant. Le Barça évoluera en 4-3-3 avec Christensen devant la défense et Fermin et Gundogan pour l’accompagner au milieu. Yamal enchaîne sur l’aile droite, Raphinha à gauche et Lewandowski devant.

Les compositions d’équipes :

Atlético de Madrid : Oblak (cap.) - Savić, Witsel, Reinildo - Molina, De Paul, Barrios, Llorente, Lino - Riquelme, Morata.

FC Barcelona : Ter Stegen (cap.) - Koundé, Araujo, Cubarsi, Fort - Roberto, Christensen, Gundogan - Raphinha, Lewandowski, João Félix.