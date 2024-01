Erling Haaland élu Onze d’Or de l’année 2023 !

Malgré sa place de dauphin derrière le lauréat Lionel Messi au classement final du Ballon d’or 2023, l’attaquant norvégien de Manchester City Erling Braut Haaland n’aura pas été épargné par les récompenses individuelles lors de l’année qui vient de s’écouler. Premier du classement des meilleurs joueurs du monde réalisé par l’IFFHS puis vainqueur du Golden Player lors des Golden Boy Awards, le Cyborg aura tout cassé sur son passage avec les Cityzens, qui ont soulevé la Premier League, la FA Cup puis la Ligue des champions avant de s’adjuger la Supercoupe d’Europe quelques semaines plus tard. Sur le plan individuel, 2023 rime avec pléthore de buts pour l’international des Drillos : 44 réalisations sous le maillot bleu ciel toutes compétitions confondues, auxquels on peut ajouter 6 inscrits en sélection.

La suite après cette publicité

Et en France, Erling Haaland est également récompensé, puisqu’il est élu Onze d’Or de l’année 2023 par le lectorat d’Onze Mondial, qui décerne cette distinction individuelle depuis près de 50 ans. «Je pense que c’est parce que j’ai réalisé quelque chose de spécial durant toute la saison, a déclaré le buteur de 23 ans dans l’entretien accordé au magazine, parti à sa rencontre du côté de Manchester. Les gens ont été témoins de tout cela et je crois qu’ils ont apprécié. Quelques grands noms ont remporté ce magnifique trophée, j’en suis bien sûr conscient. C’est un honneur de figurer parmi ces grands noms. Je suis très heureux et très fier de cela. (…) Je pense sincèrement que j’aurais voté pour moi-même. Parce que j’aime me voir jouer maintenant et je pense que je serais fan de moi-même si j’étais un autre homme, voilà pourquoi (rires).»