Casemiro, le patron qui a totalement métamorphosé Manchester United !

Arrivé en fin de mercato du côté de Manchester United après un peu moins de 10 ans passés au Real Madrid, Casemiro prenait des risques et sortait de sa zone de confort. Alors auréolé d’une cinquième Ligue des Champions remportée avec les Merengues, le natif de São José dos Campos se lançait à l’assaut de la Premier League à 31 ans. Arrivé contre un chèque de 70 millions d’euros à Manchester United, il se présentait avec une sacrée pression sur ses épaules. D’ailleurs, Erik ten Hag mettait du temps à le lancer véritablement et il passait le mois de septembre dans un costume de remplaçant. Alors que les premiers doutes arrivaient, ils ont été vite balayés.

Une fois lancé dans le bain, Casemiro s’est retrouvé tel un poisson dans l’eau, ou plutôt comme un requin dans l’océan tant il a rapidement dominé son sujet. Son coach Erik ten Hag était d’ailleurs séduit par ses premières titularisations : «pour moi, il est brillant. Vous pouvez voir pourquoi il a gagné cinq fois la Ligue des champions et pourquoi il évolue depuis aussi longtemps au sommet du football mondial. On le voit à chaque match et à chaque entraînement. Il ne fera que s’améliorer.» Depuis cela n’est allé que crescendo pour le Brésilien qui cumule leadership, impact dans l’entrejeu et même de grosses statistiques avec 5 buts et 5 offrandes en 33 matches avec le club anglais.

Casemiro a impressionné son monde

Chef de file de la formation mancunienne, Casemiro n’a pas manqué à ses responsabilités ce dimanche lors de la finale de FA Cup. Contre une belle équipe de Newcastle qui a donné du fil à retordre aux Red Devils, Casemiro a été le meilleur joueur et a su refroidir les Magpies. Après une première demi-heure en faveur des Toons, le Brésilien a surgi sur un coup franc de Luke Shaw pour délivrer les siens (33e). Dans la foulée, il était au départ du but contre son camp de Sven Botman provoqué par Marcus Rashford (39e). Précieux dans l’entrejeu, Casemiro a aussi apporté du calme, de la maîtrise et de la confiance en soi à ses partenaires. Une performance XXL donc pour un joueur qui a désormais remporté les 9 finales majeures auquel il a pris part.

Homme des grands rendez-vous, il a vu sa performance être saluée du titre d’homme du match. Pour Sky Sports, il a hérité d’un solide 9/10 bien mérité : «l’homme des grandes occasions s’est présenté pour Manchester United. Casemiro a marqué le premier match de Manchester United avec une tête brillante pour faire basculer le match en faveur de son équipe lorsque l’élan était en faveur de Newcastle. La ténacité de Casemiro au milieu de terrain a inspiré la foule à rugir pour Manchester United. Il s’est parfois rendu coupable de quelques passes ratées, mais les a plus que compensées par sa lecture du jeu.» Un avis assez unanime outre-Manche où Casemiro se présente comme un symbole de ce renouveau des Mancuniens.

L’ancienne gloire des Red Devils Roy Keane était d’ailleurs époustouflé par sa prestation sur Sky Sports : «il est incroyable et vous devez vous approcher de lui et voir à quel point il est bon, il comprend maintenant le jeu anglais et si vous regardez les joueurs de United, on dirait que c’est le premier trophée qu’ils ont remporté, et ces joueurs sont habitués à remporter ces trophées.» Le principal lui se chargeait de diffuser un message conquérant après la rencontre : «il s’agit de rendre ce sentiment de victoire au club, de retrouver la victoire, c’est très important pour nous. Comme je l’ai dit, nous continuons, avec beaucoup d’humilité, avec beaucoup de travail, nous continuons à gagner parce que gagner, nous savons que cela demande beaucoup, c’est beaucoup de travail, mais on le fait avec tranquillité.» Avec un Casemiro survolté au cœur de son équipe, c’est tout de suite plus facile d’être serein.