Chelsea : Christopher Nkunku, le retour du futur héros

Soir de premières à Stamford Bridge mercredi. Pour la réception de Crystal Palace, l’entraîneur Mauricio Pochettino a titularisé pour la première fois de la saison Christopher Nkunku, en position de numéro 10, et Ian Maatsen, en tant qu’ailier droit. Et en cours de rencontre, il a lancé Romeo Lavia, recruté pour 62 M€ à Southampton l’été dernier, qui n’était toujours pas apparu avec les Blues cette saison.

Mais celui qui nous intéresse le plus est bien évidemment le Français Christopher Nkunku. Trois jours plus tôt, il avait eu droit à sa première entrée en jeu, bonifiée par un but au bout du temps additionnel contre Wolverhampton. Hier, preuve de l’importance qu’il revêt aux yeux de Chelsea, il a débuté la rencontre, et a tout de suite apporté le liant qui manquait tant à l’équipe de Pochettino jusque-là. Une bonne connexion technique avec Mudryk, avec lequel il a souvent combiné, un jeu simple et vers l’avant, et voilà comme Nkunku semble immédiatement indispensable à cette équipe malade.

La presse anglaise est convaincue

Il est d’ailleurs impliqué sur le premier but de Mudryk, en décalant parfaitement Gusto sur le côté gauche de la surface. Forcément, après tant de mois sans jouer, l’international français, recruté 60 M€ au RB Leipzig, s’est peu à peu éteint avant d’être remplacé à la 71e minute par Madueke, auteur du but vainqueur. La presse anglaise a été globalement convaincue par l’apport de Nkunku. « Impressionnant pour sa première titularisation en Premier League pour le club, mais opérait parfois sur une longueur d’onde différente de celle du reste de l’équipe. A montré des éclairs de génie, notamment avec son implication dans le but de Mudryk », écrit par exemple le Daily Mail.

« L’international français a apporté qualité et sang-froid lors de ses débuts, aidant à inscrire le premier but. Il a cependant raté une bonne occasion et s’est éteint par la suite », juge le London Evening Standard. Et le principal concerné ? Interrogé à l’issue de la rencontre, il a dit son plaisir de retrouver les terrains. « C’était dur de subir cette blessure au début de saison. J’ai travaillé dur pour revenir. Aujourd’hui, je suis heureux, et j’ai confiance en l’avenir ». Englué à une triste 10e place de Premier League, Chelsea compte énormément sur son Français pour rendre son avenir moins moribond…