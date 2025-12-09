Real Madrid : Xabi Alonso sort du silence sur un éventuel départ

Le Real Madrid est sérieusement secoué avant de recevoir Manchester City, mercredi (21h). Depuis la nouvelle débâcle contre le Celta de Vigo, le club merengue n’est pas au mieux en interne et reste à quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone après 16 journées. Alors que la presse madrilène évoquait un froid entre une partie du vestiaire et Xabi Alonso, le technicien espagnol est déjà annoncé sur le départ. Les noms de Jürgen Klopp et Zinedine Zidane ont même circulé, alors qu’Alvaro Arbeloa, devenu le coach du Real Madrid Castilla depuis cet été, est une cible privilégiée.

Alors avant la réception de Manchester City, au Santiago Bernabéu, Xabi Alonso est sous une immense pression puisqu’une défaite devrait le condamner à un départ prématuré. Devant la presse avant ce choc, le technicien de 44 ans a d’abord souhaité rester positif. « Nous sommes mentalement prêts à affronter ce qui nous attend. Tout le monde est convaincu que nous pouvons gagner demain. Nous devons jouer avec un bon rythme et une grande intensité. Cela ne fait aucun doute. Dans le football, pour le meilleur ou pour le pire, les choses peuvent basculer très vite », a-t-il reconnu.

Xabi Alonso assure avoir le vestiaire avec lui

L’ex-manager du Bayer Leverkusen a ensuite été questionné sur sa relation avec le vestiaire et a assuré avoir le soutien des joueurs. « On est tous dans le même bateau. Quand on est l’entraîneur du Real Madrid, on est préparé. J’ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend, et ça commence demain. Il faut redresser la situation, ce qui est compréhensible. On ne pense qu’à City », a ajouté l’Espagnol. Rejoint par Aurélien Tchouaméni : « il faut se battre tous ensemble. Avec l’entraîneur, avec l’équipe. Sur le terrain, on doit faire mieux. Demain, on a une belle occasion de renverser la situation ».

Avant d’évoquer les rumeurs concernant son avenir et son potentiel remplacement en cas de mauvais résultat face aux Cityzens. « C’est ici que je suis actuellement. C’est ici que je veux être. (…) Si j’ai le sentiment d’avoir le soutien de tout le monde ? Oui. Quand on entraîne le Real Madrid, on est préparé à toutes sortes de situations (à propos des noms évoqués pour le remplacer). Je connais très bien le Real Madrid. Il faut s’adapter et apprendre. Je me concentre sur le terrain. C’est ce que je peux contrôler, le match de demain ». Rendez-vous mercredi soir, 21 heures.

