Mesut Özil vole au secours de la mascotte d'Arsenal

C'est une terrible nouvelle qui est tombée en toute fin de mercato. Jerry Quy alias Gunnersaurus a été limogé par Arsenal après 27 années de service. Le célèbre dinosaure vert qui est la mascotte historique du club londonien avait donc perdu son propriétaire. Une décision largement critiquée et qui suit la logique d'Arsenal de réduire le nombre d'employés du club afin d'investir sur le marché des transferts.

Mais Mesut Özil n'a pas apprécié cette décision et l'a fait savoir dans un tweet : «j'étais tellement triste que Jerry Quy alias notre célèbre et fidèle mascotte Gunnersaurus, partie intégrante de notre club, ait été licenciée après 27 ans (de travail ndlr). Je propose de rembourser Arsenal de la totalité du salaire de notre grand gars en vert tant que je serai un joueur d'Arsenal afin qu'il continue ce boulot qu'il aime plus que tout.» Encore sous contrat un an avec le club londonien, le milieu offensif allemand pourrait donc offrir du sursis à Gunnersaurus

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z