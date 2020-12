Dortmund : Hans-Joachim Watzke explique le licenciement de Lucien Favre

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke est revenu sur le départ surprise de Lucien Favre au lendemain de la défaite 5-1 du BvB contre le VfB Stuttgart. Le dirigeant allemand a tout d'abord tenu à remercier le technicien helvète pour son travail depuis plus de deux ans : «nous sommes tous reconnaissants envers Lucien Favre et son excellent travail au cours des deux dernières années et demie, lors desquelles lui et son équipe ont terminé deux fois en deuxième position. Sans aucun doute, Lucien Favre est un grand professionnel et une personne formidable.»

Pour autant, le Borussia Dortmund de Lucien Favre stagne depuis un moment et se retrouve déjà cinquième de Bundesliga à 5 points du Bayern Munich et du RB Leipzig. Une position compliquée qui handicape les Marsupiaux dans la course au titre. Hans-Joachim Watzke n'a pas manqué de pointer du doigt cette mauvaise passe et l'incapacité de Lucien Favre à faire franchir un cap à son équipe : «nous avons du mal à franchir cette étape. Nous sommes d'avis que la réalisation de nos objectifs pour la saison est très menacée en raison de la récente mauvaise dynamique de l'équipe actuelle et c'est pourquoi nous devons donc agir.»