Serie A : Naples se rassure face à Parme et rattrape son retard

Ne pas être décrocher du peloton de tête, c’est l’objectif du Napoli cette saison. Après la défaite des hommes de Gattuso face à l’Hellas Vérone la semaine dernière, il fallait absolument battre Parme cet après-midi à l’occasion de la 20ème journée de Serie A. Les Parmesans, 19èmes et avant-derniers au classement, se déplaçait au stade Diego Armando Maradona du 7ème.

Les partenaires de Lorenzo Insigne vont ouvrir le score à la 32ème minute par l’intermédiaire d’Elmas, et de quelle manière ! Le milieu de terrain macédonien dribble trois joueurs de Parme dans la surface et ne tremble pas face à Sepe. 1-0 pour les Napolitains, puis 2-0 en toute fin de match grâce à un but de Politano (81e). Victoire des hommes de Gennaro Gattuso qui montent à la 4ème place au classement.