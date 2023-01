Facundo Medina prolonge à son tour au RC Lens

La période est aux prolongations aux RC Lens. Après celle annoncée pour Wesley Saïd hier jusqu’en 2026, l’actuel 2e de Ligue 1 vient d’annoncer le nouveau contrat de Facundo Medina (23 ans). Le défenseur argentin est lui aussi prolongé jusqu’en 2026. «Elle symbolise aussi la relation de confiance entre le club et l’international argentin» se félicite le club dans son communiqué.

Arrivé il y a trois ans dans le Nord de la France contre 3,5 M€ en provenance de Talleres, Medina a explosé ces derniers mois. Il est désormais un cadre indiscutable au sein de la défense sang et or (18 titularisations en championnat, 1 but). Nous vous dévoilions en exclusivité hier soir la prolongation du joueur, qui est désormais effective.

