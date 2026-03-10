Ligue des Champions : faut-il s’inquiéter pour le PSG ?

Il y a désormais deux écoles : ceux qui restent convaincus que le PSG de 2025 peut réapparaitre à tout moment et assommer n’importe quel adversaire, et ceux qui ont vu des carences rédhibitoires et envisagent une élimination précoce. Où se trouve la vérité ? Seul le terrain répondra à cette question mercredi soir à l’occasion du huitième de finale aller contre Chelsea, mais on peut déjà tenter d’y voir plus clair à travers les prestations, et les commentaires qui les accompagnent, des dernières semaines.

La suite après cette publicité

La dernière en date, à domicile face à l’AS Monaco, a choqué plus d’un supporter du PSG. Des joueurs clés qui tirent la langue (à commencer par Vitinha), des éléments offensifs à l’inspiration disparue (Doué, Kvaratskhelia), un bloc équipe qui se fait facilement transpercer, autant de constats clairs qui laissent penser que ce PSG n’est, à l’heure actuelle, plus armé pour affronter les meilleures équipes du continent. La saison passée, le PSG avait émerveillé l’Europe avec sa qualité de jeu, ce qui ne l’avait pas empêché de souffrir pour se qualifier à chaque tour ou presque.

Hier, sur RMC, Christophe Dugarry a montré qu’il était dans le clan des pessimistes. « Le PSG est dépassé, sans idée, c’est quand même assez triste. (…) Au bout d’un moment, il y a une réalité qui te rattrape, c’est que ton équipe n’y arrive plus. Tout ce que qui a fait sa force pendant cinq mois n’existe plus. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et personne n’est sûr de rien. Pendant cinq mois, on a vu un Paris Saint-Germain exceptionnel. Ça veut dire que peut-être on ne reverra plus jamais le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Il faut l’entendre. Et même les joueurs doivent l’entendre. (…) Il y a des leviers qui existent : se reposer à l’intersaison et ne pas aller faire une Coupe du monde des clubs. Prendre des recrues qui vont dynamiser le groupe et t’amener quelque chose de nouveau, ça n’a pas été fait. (…) Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est méconnaissable. C’est devenu une équipe qui ne fait plus peur. » Trop alarmiste Dugarry ? Beaucoup en sont persuadés, encore bercés par les performances remarquables de la saison passée, trop sporadiques ces derniers temps.

La suite après cette publicité

Luis Enrique y croit, les stats moins

Juste après le tirage des 8es de finale, Luis Enrique avait tenu à diffuser son optimisme : « si on parle de la Ligue des champions, je suis préoccupé pour le reste des équipes, pas pour nous. Nous sommes les champions en titre donc ce sont les autres qui doivent avoir un esprit de revanche. Je suis sûr qu’aucune équipe n’est contente de jouer contre le PSG ». C’est probablement vrai, et il faut rappeler que le PSG a été capable d’élever son niveau de jeu à plusieurs reprises en 2026, principalement contre l’OM et Metz en Ligue 1. Que les joueurs ont aussi préservé leurs organismes dans l’optique des matches couperets de la Ligue des Champions, et qu’ils ont envie d’en découdre avec Chelsea, qui les avait battus lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Le PSG va-t-il se qualifier face à Chelsea ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Alors, le PSG arrivera-t-il à convoquer le mental et le physique nécessaires pour souffrir ensemble durant 90 minutes ? Selon Opta, le PSG n’aurait que 4,6% de chances de remporter cette C1 cuvée 2025-2026. Et Paris n’est même pas favori de son huitième de finale et n’a "que" 46,7% de chances d’éliminer les Blues de Liam Rosenior. Le sondage publié sur notre site, qui compte à l’heure actuelle plus de 22 000 votes, prouve que les avis sont très partagés puisque 51% imaginent une élimination face à Chelsea.

La suite après cette publicité

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.