Juventus-Naples : les compositions officielles

Malgré la nouvelle vague de Covid-19 qui s'abat sur l'Italie et n'épargne pas les formations de Serie A (4 matches reportés), le choc entre la Juventus et Naples, comptant pour la 20e journée, aura bien lieu à l'Allianz Stadium (à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). Mal en point, la Vieille Dame s'est refait une santé. Désormais 5e, elle reste sur 4 victoires et un nul et n'est plus qu'à quatre points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

En face, parti sur les chapeaux de roue, le Napoli enchaîne les trous d'air depuis novembre. Défaites contre l'Inter et l'Atalanta, mais aussi face à Empoli et contre la Spezia. Les Partenopei sont toujours 3e mais voient leurs chances de titre s'amenuiser de jour en jour. Pour ce match, privé d'Arthur, Chiellini et Pinsoglio, positifs au Covid-19, de Danilo et Bonucci, blessés, Massimiliano Allegri opte pour un 4-3-3 avec Rugani, Rabiot et Morata.

En face, c'est une véritable hécatombe. Outre le coach, Luciano Spalletti, Mario Rui, Kevin Malcuit, Hirving Lozano et Alex Meret sont touchés par le Covid. Adam Ounas, Franck Zambo-Anguissa et Kalidou Koulibaly sont à la CAN, alors que Victor Osimhen est blessé. Initialement forfaits car placés en quarantaine, Rrahmani, Zielinski et Lobotka sont finalement titulaires dans le 4-2-3-1.

Les compositions d'équipes :

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro - McKennie, Locatelli, Rabiot - Chiesa, Morata, Bernardeschi

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam - Lobotka, Demme - Politano, Zielinski, Insigne - Mertens.