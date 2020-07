PSG : la promesse de Nasser Al-Khelaïfi

Le Paris SG vient de dévoiler ses maillots pour la saison 2020/21. Des tuniques que les pensionnaires du Parc des Princes porteront pour la première fois ce mardi, en amical, face au Celtic Glasgow. Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, est en tout cas fan de ces nouveaux équipements et de leur portée hautement symbolique. «Il n'y avait pas de meilleure façon de célébrer les 50 ans du Paris Saint-Germain qu'avec le retour de ce maillot emblématique. Ce maillot historique respire le style, la passion, l'ambition et l'énergie de ce club unique, ambassadeur de Paris, ville des lumières», a-t-il lâché dans un communiqué de presse officiel avant de poursuivre.

«Nous sommes une jeune institution qui nourrit un attachement profond à ses racines et à son prestigieux héritage. J'éprouve d'ailleurs une immense reconnaissance envers mes prédécesseurs qui, avec courage et imagination, ont permis à ce club de grandir et de devenir le plus titré et le plus populaire du football français. Ce sera toujours avec une grande fierté que nous porterons ces couleurs, les couleurs de la ville de Paris dont nous cultivons le rayonnement à travers le monde, mais aussi sous les lumières du Parc des Princes, notre maison de toujours. Aujourd'hui, le Club est heureux de donner une nouvelle vie à ce maillot légendaire, que plus de 450 joueurs ont porté avec bravoure et talent au fil de cette fabuleuse aventure née il y 50 ans. Ce maillot est une invitation à rassembler nos supporters de toutes les générations, à Paris, en France et dans le monde entier. Ensemble, nous allons écrire le prochain chapitre de notre histoire, habités par une ambition sans limite. Et avec la conviction que le meilleur est encore à venir», a-t-il conclu. Sacrée promesse.