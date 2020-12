OL : Rudi Garcia encense Amine Gouiri

La suite après cette publicité

Demain, l’Olympique Lyonnais se rend à Nice avec l’opportunité de prendre la première place du classement en cas de victoire. Et demain, les Gones retrouveront un ancien de la maison rhodanienne : Amine Gouiri. Un jeune espoir parti pour aller chercher un meilleur temps de jeu que retrouvera avec plaisir Rudi Garcia.

« Je suis très content de ce qui lui arrive. Il a du temps de jeu à Nice et il en fait bon usage. Beaucoup trop de concurrence pour Amine ici. J’ai toujours loué l’état d’esprit de ce garçon. On le reverra avec plaisir, on le saluera », a-t-il déclaré en conférence de presse.