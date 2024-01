Mercato : le onze des très belles affaires à saisir !

À l’instar des clubs de Premier League, effrayés par les règles du fair-play financier en Angleterre et plutôt très discrets depuis le début de ce mercato hivernal, de nombreuses formations se retrouvent aujourd’hui confrontées à une difficile équation : renforcer son effectif sans moyens conséquents… Pourtant, à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, de nombreuses opportunités low cost existent encore. Actuellement sans contrat, plusieurs joueurs attendent, en effet, de trouver un nouveau projet pour poursuivre leur carrière. Des profils intéressants pour l’ensemble des directeurs sportifs de la planète football qui doivent composer avec des finances resserrées. Dans cette optique, Foot Mercato propose, ce vendredi, un onze - articulé en 4-3-3 - des très belles affaires à saisir avant le gong.

Plusieurs anciens visages de la Ligue 1…

Dans les buts, comment ne pas évoquer le cas David de Gea. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, l’Espagnol de 33 ans est toujours en quête d’un nouveau challenge. Si sa situation contractuelle permettrait aux éventuels courtisans de faire l’économie d’une indemnité de transfert, son salaire peut malgré tout représenter un frein dans les négociations. Approché par l’Arabie saoudite et différents clubs européens, l’ancien gardien des Red Devils pourrait d’ailleurs décider de raccrocher les crampons si aucune porte venait à s’ouvrir lors de cette dernière ligne droite hivernale. Pour accompagner le natif de Madrid, Danny Rose prendrait lui place dans le couloir gauche de ce onze à 0 euro.

Libéré par Watford en septembre 2022, le latéral de Doncaster pourrait en effet apporter son expérience du plus haut niveau. International anglais (29 sélections), passé par Tottenham, le gaucher d’1m73 est depuis porté disparu. Avis aux amateurs. En défense centrale, le duo Konstantinos Manolas-Mamadou Sakho demeure prometteur sur le papier. Si le premier cité, fort d’une long passé en Serie A (AS Roma, Naples), n’a plus de club depuis son départ de Sharjah FC (Émirats arabes unis), le second a lui eu quelques touches après sa rupture de contrat avec Montpellier. Cité du côté de la D2 brésilienne et le club de Amazonas FC, l’ancien Parisien intéresse également d’autres formations européennes comme nous vous le révélions dernièrement. Auteur de 49 matches en deux saisons et demi, Sakho pourrait ainsi apporter son expérience et ses qualités à un nouveau club.

Des exigences salariales à prendre en compte

Dernier protagoniste de cette défense peu coûteuse ? Kévin Malcuit. Libéré par Ankaragücü en Super Lïg, en juillet 2023, le latéral droit de 32 ans dispose d’un profil intéressant après des passages au Napoli, à la Fiorentina et une belle expérience de la Ligue 1 (Saint-Etienne, Lille). Au milieu de terrain, le nom de Yann M’Vila constitue lui aussi une belle affaire. L’ancien joueur des Verts est toujours à la recherche d’un nouveau projet, lui qui n’a plus rejoué depuis son passage à l’Olympiakós Le Pirée. Pour l’accompagner, Xeka présente également l’avantage d’être libre. Plutôt intéressant lors de ses sorties avec le Stade Rennais ou encore le LOSC, l’ex-milieu du Dijon FCO pourrait aider une formation à la recherche d’un profil capable de répondre présent dans le duel et doté d’une certaine facilité technique. Enfin, pour compléter cet entrejeu, Jesse Lingard serait lui aligné dans un rôle de milieu offensif.

Passé par Manchester United, Leicester, Brighton ou encore West Ham, l’international anglais (32 sélections, 6 buts) est désormais sur la touche depuis son départ de Nottingham Forest. Proposé en Ligue 1, le natif de Warrington reste également fortement lié au FC Barcelone, toujours à la recherche de bonnes affaires sur le marché. En attendant de voir si l’Anglais de 31 ans rejoindra la Catalogne, l’attaque de ce onze inédit est quant à elle composée de trois joueurs bien connus en Europe. Ainsi, sur le côté gauche, on retrouve Jesé (30 ans). Ancien de la maison parisienne, l’Espagnol formé au Real Madrid sort d’une expérience douloureuse du côté de Coritiba au Brésil. Dernièrement, Marca annonçait que Las Palmas, la ville d’origine de l’ailier d’1m78, était prêt à le relancer…

Sur l’aile droite, Anwar El Ghazi (28 ans) pourrait lui aussi pousser certains dirigeants à s’activer d’ici la fin du mercato. Réputé pour sa vivacité et ses qualités techniques supérieures à la moyenne, celui qui a évolué sous les couleurs du LOSC, du PSV Eindhoven, d’Aston Villa ou encore d’Everton est disponible pour 0 euro après avoir été libéré par Mayence. Enfin, après une belle carrière en Europe, Diego Costa avait lui décidé de prendre la direction de Botafogo au Brésil. Mais à 35 ans, l’attaquant se retrouve désormais libre et sur le marché. Motivé à l’idée de s’offrir un nouveau challenge, l’ancien goleador de l’Atlético de Madrid pourrait, lui aussi, constituer une belle pioche. De quoi donner des idées à des clubs, brésiliens ou même européens, en quête d’un renfort à moindre coût, expérimenté et déterminé. Un CV qui avait d’ailleurs récemment retenu l’attention de Carthagène, en deuxième division espagnole.

Le onze complet des joueurs à 0 euro : David de Gea – Danny Rose, Konstantinos Manolas, Mamadou Sakho, Kévin Malcuit - Yann M’Vila, Xeka, Jesse Lingard - Jesé, Anwar El Ghazi, Diego Costa

Remplaçants : Wuilker Fariñez, Santiago Arias, Renyer, Douglas Costa (en partance vers Fluminense), Josef Martinez, Carlos Vela, Hélder Costa, Santi Mina