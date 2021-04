Juventus : le flou règne autour de Alvaro Morata

Malgré ses belles statistiques avec la Juventus cette saison (16 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), Alvaro Morata ne sait toujours pas si son avenir se dessinera avec la Vieille Dame. D’après la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri ne lèveront pas l’option d’achat de 45 millions d’euros, présente dans le contrat de l’attaquant espagnole de 28 ans. Mais l’équipe de Andrea Pirlo pourrait prolonger son prêt d’un an, contre 10 millions d’euros tout de même.

Cette option semble la plus envisageable au regard des finances du club, mais le temps presse puisqu’une prolongation de son prêt n’est activable que jusqu’au 30 juin. Du côté de l’Atlético de Madrid, on estime que l’international espagnol reviendra dans la capitale et que la Juve ne remettra pas la main à la poche dans ce dossier. Malgré les tensions entre Diego Simeone et l’enfant du club, un retour en Espagne est donc encore possible, mais pas forcément souhaité pour les deux clans. Statu quo donc concernant l’avenir d’Alvaro Morata.