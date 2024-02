Lens : Franck Haise va rester en tribunes malgré la fin de sa suspension

En tribune depuis trois rencontres à cause d’une suspension, Franck Haise semble avoir pris goût aux gradins. Le technicien lensois a annoncé en conférence de presse ne pas vouloir revenir sur le banc de touche et de prendre de la hauteur. «cette opportunité d’avoir l’obligation d’être dans la tribune a finalement été très intéressante. Je le vis très bien. Ça m’était arrivé il y a trois ou quatre ans contre Nîmes de faire un match juste derrière les bancs et ce n’est pas très satisfaisant mais d’être un peu plus à distance, la vue est bien meilleure. C’est celle que vous (les journalistes en tribune de presse) avez et qui permet de mieux analyser le jeu et le match » a-t-il expliqué devant les médias.

Cela aura aussi l’avantage selon lui de se détacher avec les émotions du banc de touche : «je pense que ça permet d’avoir une distance émotionnelle plus importante et ça a du bon.» Un peu à l’instar de ce qui se fait au rugby, Franck Haise veut tenter l’expérience d’être plus en hauteur et de pouvoir communiquer avec son banc de touche. Une expérience qu’il retentera demain malgré la fin de sa suspension, et qui aura peut-être un avenir dans le fonctionnement du board lensois. Il affirme tout de même qu’il redescendra pour la seconde période. «Sur la deuxième mi-temps, c’est différent parce qu’il faut être plus réactif sur les remplacements et on ne s’entend pas toujours très bien. Mais je pense que je vais expérimenter jusqu’à la fin de saison le fait de vivre ces premières mi-temps avec un peu de hauteur.»