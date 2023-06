PSG : Christophe Galtier va quitter le club

La suite après cette publicité

Moins d’un an après sa prise de service sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier y vit déjà ses dernières heures. Selon les informations du Parisien, Luis Campos a annoncé ces dernières heures à l’ex-entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice qu’il ne serait plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Une décision qui était attendue, étant donné que beaucoup de noms circulent dans toute la presse européenne pour prendre la tête du club francilien.

Comme nous l’avions révélé, Julian Nagelsmann est une option prioritaire et sérieuse pour venir sur le banc de touche du Parc des Princes et donc, remplacer Christophe Galtier. Après une saison plus que compliquée, il aura tout de même remporté un Trophée des Champions et un titre de Champion de France, malgré une campagne européenne manquée et un niveau de jeu décevant. L’officialisation de son départ ne devrait plus tarder.

À lire

PSG : Julian Nagelsmann attendu mercredi à Paris