Atlético de Madrid : le retour au premier plan impressionnant de Saul Niguez

Ce dimanche, l’Atlético de Madrid affronte la Real Sociedad dans un duel entre deux équipes amenées à se battre pour les places européennes dans les prochains mois. Auteurs d’un début de saison plus que convaincant, les Colchoneros rayonnent depuis le début de saison en proposant un jeu attrayant offensivement et bien loin de l’image que peut renvoyer la tactique de Diego Simeone. El Cholo n’est d’ailleurs pas le seul à faire mentir les supporters depuis le début de saison. En effet, revenu de nulle part, Saul Niguez est redevenu un titulaire inamovible aux yeux du technicien argentin.

Après un prêt raté à Chelsea, peu donnaient cher de sa peau à Madrid

Pour une personne qui sort d’un coma dans lequel elle a été plongé en 2016, voir encore Saul rayonner dans le milieu de terrain avec son fier numéro 8 dans le dos ressemblerait à une suite logique. Pourtant, avec toutes les péripéties qu’a traversé le natif d’Elche entre ses débuts fantastiques et son actuel début de saison de haut niveau, le revoir en octobre 2023 dans le milieu de l’Atlético n’a rien d’écrit. Pour le comprendre, il faut remonter en 2021. Auteur de cinq exercices de très bonne facture entre 2015 et 2020, le joueur de 28 ans n’est pas dans son assiette durant la cuvée 2020-21. De moins en moins titulaire, il voit sa place être remise en cause par quelques pépins physiques et des performances peu reluisantes. Auteur de sa saison la plus pauvre d’un point de vue statistique (2 buts et 1 passe décisive en 41 apparitions), l’international espagnol (19 sélections, 3 buts) est alors prêté dans les dernières heures du mercato estival à Chelsea.

Alors que la presse espagnole nous apprend que Thomas Tuchel n’était pas forcément emballé à l’idée de sa venue, nos confrères d’outre-Manche rappelaient également que le profil du milieu ibérique a été préféré à celui d’Aurélien Tchouaméni qui a finalement posé ses valises au Real Madrid l’été suivant. Et comme les choses avaient mal commencé, elles se sont également déroulées d’une bien triste manière. Traînant son spleen à Londres, Saul a erré comme une âme en peine chez les pensionnaires de Stamford Bridge. Au sortir de cette expérience ratée sous tous les aspects (23 matches, 12 titularisations, 1 but), le joueur passé par le Real Madrid en équipe de jeunes est revenu chez les Matelassiers et a été cantonné à un rôle de remplaçant la saison passée comme en témoigne ses 15 titularisations en 38 apparitions.

Son travail et son humilité ont payé cet été

Pourtant, Saul aurait eu un déclic cet été. Comme aime le rapporter la presse espagnole, Saul Niguez aurait beaucoup travailler lors de l’intersaison. Décidé à regagner sa place dans son club de coeur, il aurait alors refusé des offres mirobolantes émanant de Turquie et d’Arabie saoudite. Travailleur, le joueur a montré un visage conquérant lors de la préparation estivale et a su provoquer la chance. En effet, en se montrant fiable aux entraînement, le pur produit de la formation des Colchoneros a su profiter des nombreuses blessures dans l’entrejeu madrilène pour redevenir titulaire. Et il n’avait clairement pas envie de laisser passer cette nouvelle chance. Auteur de cinq passes décisives lors de ses 9 apparitions cette saison, Saul Niguez est revenu à son meilleur niveau. Ayant disputé l’intégralité de six de ses sept derniers matches, ce dernier semble désormais inamovible aux yeux de Diego Simeone et (re)met tout le monde d’accord.

Questionné sur la forme resplendissante de son poulain en ce moment, Diego Simeone s’est laissé aller à un discours qui ressemble également à une ode au travail et à la persévérance : «Les solides performances de Saúl Ñíguez ? C’est une récompense pour l’humilité, le travail acharné et le fait de ne pas abandonner. Il a traversé des années difficiles, cela ne s’est pas passé comme il l’aurait souhaité à Chelsea et il n’a pas joué autant qu’il le souhaitait à son retour. Mais il n’a jamais cessé de travailler et de rester positif, et cela porte enfin ses fruits. Quand quelqu’un donne tout, nous lui donnons l’opportunité, et il l’a saisie, arrivant du milieu de terrain, aidant, et j’espère que nous pourrons maintenir ce niveau. Tout le travail de ces dernières années mérite ce moment.» Tous les supporters madrilènes doivent également espérer la même chose désormais : que Saul Niguez maintienne ce haut niveau sur la durée. A 28 ans, il a encore largement le temps de reprendre le fil de sa carrière après des débuts plus que prometteurs. Pas encore dans les petits papiers de Luis de la Fuente avec la Roja, nul doute que ce dernier scrute avec attention les récentes prouesses du milieu de 28 ans.