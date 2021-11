Pays-Bas : les débuts remarqués de Louis van Gaal

Surpris par la République Tchèque (2-0) en huitièmes de finale de l'Euro 2020 l'été dernier, les Pays-Bas ont déçu alors qu'ils avaient les moyens de déjouer les pronostics. Les Oranjes de Frank de Boer avaient perdu Matthijs de Ligt exclu pour une main et se sont fait presser par la machine tchèque. Sortis par la petite porte, les Néerlandais n'ont pas brillé pour leur retour dans une grande compétition internationale. Après les non-participations à l'Euro 2016 puis à la Coupe du monde 2018, les Bataves sortaient d'une finale de Ligue des Nations perdue contre le Portugal (1-0). Avec l'échec de Frank de Boer qui n'aura jamais réussi à succéder à Ronald Koeman, la fédération s'activait pour trouver un remplaçant. Toujours à la retraite, Louis van Gaal ne pensait pas forcément reprendre du service qu'il envoyait un sacré taquet à ses futurs joueurs : «regardez l'Euro avec les garçons. Une bande de stars glorifiées qui n'a rien fait.»

Une formule qui tient bon

Alors que le groupe ne voulait pas de lui à la base, Louis van Gaal revenait à la tête de la sélection pour la troisième fois après 2000-2001 et 2012-2014. D'entrée, il décidait de faire des choix forts avec le retour du 4-3-3 et la fin du 3-5-2 mis en place par Frank de Boer. Au niveau des hommes, on assistait à quelques changements forts également. Le plus important était derrière avec le choix d'installer le jeune Justin Bijlow (23 ans, Feyenoord) dans les cages. Avec le retour de Virgil van Dijk, il a aussi opté pour une charnière avec Stefan de Vrij laissant ainsi Matthijs de Ligt à quai. «Pourquoi De Ligt a-t-il toujours commencé avant et maintenant il ne le fait plus ? Eh bien, parce que je n'étais pas l'entraîneur à l'époque» n'hésitait-il pas à rappeler. Redonnant un peu plus de temps de jeu au joueur de la Juventus depuis, il a montré qu'il ne voulait pas mettre une hiérarchie définitive. Tranchant dans le vif et n'ayant pas peur d'affirmer ses idées, il s'appuie en outre sur un trio composé de Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum et Davy Klaassen dans l'entrejeu tandis que Memphis Depay est le référent en attaque.

Auteur de 9 réalisations depuis le début des qualifications, il est le meilleur buteur européen sur ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Steven Berghuis a aussi un avantage sur la concurrence en attaque, mais c'est plus ouvert pour le troisième poste offensif. N'hésitant pas à faire confiance à de jeunes éléments comme Cody Gakpo (22 ans/PSV), Owen Wijndal (21 ans/AZ Alkmaar), Jurriën Timber (20 ans/Ajax Amsterdam), Joël Drommel (24 ans/PSV), Noa Lang (22 ans/Bruges), Donyell Malen (22 ans/Borussia Dortmund), Guus Til (23 ans/Feyenoord), Ryan Gravenberch (19 ans/Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (23 ans/Atalanta), Tyrell Malacia (22 ans/Feyenoord) ou encore Devyne Rensch (18 ans/Ajax Amsterdam), il continue de mettre en exergue ses talents de formateur. Pour autant, ces jeunes éléments ont pour le moment davantage un rôle de joker car Louis van Gaal est en mission avec la qualification directe pour la Coupe du monde 2022 en ligne de mire.

Le rêve du titre mondial

Pouvant s'appuyer sur des cadres rayonnant et une jeunesse montante, Louis van Gaal n'a pas manqué ses débuts. Après 6 matches sous la houlette de Louis van Gaal, les Pays-Bas sont invaincus avec 4 victoires et 2 matches nuls. Parmi ces prestations, il y a notamment des performances élevées comme les matches contre le Monténégro (4-0) et la Turquie (6-1). Proposant un football chatoyant et offensif, il a permis de vite trouver des circuits de passes intéressants et la stérilité que pouvait faire preuve cette équipe sous Frank de Boer n'est plus si présente. Un élan offensif qui fait du bien et permet aux Pays-Bas d'être en tête de son groupe avec deux points d'avance sur la Turquie et la Norvège avant de rencontrer les Scandinaves pour la dernière journée. Pour autant, il y a aussi deux matches non aboutis avec le nul contre la Norvège (1-1) et celui contre le Monténégro samedi dernier (2-2) alors que les Oranjes menaient et pouvaient se qualifier en cas de victoire.

«Nous avons perdu le ballon à des moments où nous ne pouvions pas. Nous devons l'accepter, nous analyserons et ensuite nous affronterons la Norvège. Nous avons raté une très grosse opportunité, mais nous sommes toujours à la meilleure position. Avant tout, il faut que chacun fasse de son mieux» analysait-il après la rencontre. Ambitieux comme au premier jour, Louis van Gaal ne se fixe aucune limite à l'instar de sa déclaration d'investiture : «mon objectif personnel est de devenir champion du monde et je veux le transmettre à mes joueurs [...] Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour aider le football néerlandais. J‘ai toujours tout fait pour aider le football néerlandais.» Loupant la Coupe du monde 2002 et emmenant les Oranjes jusqu'à la troisième place du mondial 2014, Louis van Gaal doit de nouveau écrire son destin. Celui-ci se joue demain ...

Le classement du groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en zone Europe