Chelsea : le message de très grande classe de Frank Lampard à Thomas Tuchel

«Vous ne pouvez arriver en finale de la Ligue des Champions que si vous passez la phase de groupes et Frank y a obtenu un bilan incroyable. Ça a posé les bases pour arriver à la finale et je n'oublierai pas ça. Je suis arrivé à la mi-saison pour continuer le travail qu’il avait entrepris». Il y a quelques jours, Thomas Tuchel a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur sur le banc de Chelsea, Frank Lampard. Le technicien anglais, remercié par les Blues fin janvier, a été longuement interrogé par le Telegraph ce jeudi pour la première fois depuis son éviction.

S'il a affiché son plaisir d'avoir pu mener son équipe de cœur, certains regrets et son envie de replonger quand «la bonne opportunité» se présentera, l'ancien milieu de terrain des Blues a également profité de cette tribune pour répondre au technicien allemand. Et là où il pourrait logiquement y avoir de la frustration, le Britannique s'est montré d'une classe assez déconcertante. «Thomas Tuchel est évidemment un manager de très haut niveau et j'ai apprécié ses mots la semaine passée», a-t-il lâché avant de poursuivre.

Lamps veut rencontrer TT

«J'ai aimé entendre cela, parce que je crois qu'il a raison. Je ne cherche pas de la reconnaissance. Mais si j'étais à sa place, j'aurais certainement dit la même chose, il me donne du crédit pour la première partie de la saison et je lui en donne aussi pour avoir repris le flambeau, avoir atteint deux finales et être à la lutte pour le top 4. Je le rencontrerais avec grand plaisir. Mais il est beaucoup plus occupé que moi en ce moment, alors je lui laisse volontiers une semaine ou deux !», a-t-il lancé, expliquant pourquoi il avait pris son portable pour envoyer un message à l'Allemand lors de sa nomination.

«J'ai simplement senti que c'était la bonne chose à faire. Je crois que, quand tu es mûr, il faut prendre conscience qu'être entraîneur de Chelsea ne peut pas durer éternellement. Les choses changent et, pour moi, la seule manière d'avoir du succès sur le long terme, c'est d'être droit et de montrer aux gens le respect qu'ils méritent. Je me rappelle du départ de Thomas Tuchel du Paris SG, on en avait beaucoup parlé à l'entraînement quand c'est arrivé ce jour-là, car nous avons beaucoup de francophones, et il est finalement venu à Chelsea. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais la bonne chose à faire, c'était de lui souhaiter bonne chance avec le club pour lequel j'ai joué si longtemps et que j'ai eu la chance d'entraîner», a-t-il indiqué. Gentleman.