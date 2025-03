Eric Di Meco veut voir les Bleus saccager l’Argentine

Cette nuit, le Brésil va affronter l’Argentine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un choc XXL entre les deux rivaux sud-américains que Raphinha a lancé en annonçant vouloir «tabasser» les joueurs albicelestes. Et il y en a un autre qui aimerait voir les Argentins mordre la poussière. C’est Eric Di Meco, qui n’a pas digéré les événements survenus après la finale perdue de 2022 au Qatar.

«J’espère qu’il y aura dans un an un beau France-Argentine. J’espère que les joueurs vont les mettre sur la table et vont les saccager. On va voir si nous, on a des agneaux ou des loups. Si tu te fais chambrer et que tu te fais marcher dessus, c’est la fin des haricots», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.