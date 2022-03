Chelsea : Trevoh Chalobah s'est fait recoudre les parties génitales

Dimanche dernier, Liverpool a battu Chelsea en finale de Carabao Cup (0-0, 11-10 aux TAB). Une rencontre marquée par une intervention musclée de Naby Keïta sur Trevoh Chalobah. Le milieu des Reds n'écopant même pas d'un carton pour sa faute sur le défenseur de Chelsea. Recevant un coup de crampon bien (ou mal selon le point de vue) placé, il a dû se faire recoudre comme il l'a expliqué sur ses réseaux sociaux : «j'ai dû avoir des points de suture à cause de ça. L'arbitre est là je ne comprends pas?» En conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé les points de suture au niveau des parties génitales pour l'ancien Lorientais : «je dirais qu'il a montré des balles, mais ce n'est peut-être pas la bonne expression ici.»

La suite après cette publicité

Had to get stitches because of this. Referee is right there I don’t get it?? 🤦🏾‍♂️ https://t.co/8kXIgpS4wO — Trevoh Chalobah (@TrevohChalobah) February 27, 2022

«Je ne savais pas ce que j'ai vu après. Il s'est fait opérer dans notre loge. Non, je ne plaisante pas. Ils lui ont fait des points de suture, je pouvais à peine y croire. Je l'ai entendu crier et ça avait l'air vraiment horrible. Je n'arrive pas à croire qu'après s'être blessé, il ait continué à jouer et qu'il ait même transformé son tir au but. C'était une très grosse déchirure, très proche de son aine. La plaie était ouverte et devait être refermée. Trevoh a été très courageux et il a tout mon respect», a expliqué le coach allemand. Ce dernier a confirmé que Trevoh Chalobah pourra tenir sa place pour le match de FA Cup ce mercredi soir contre Luton Town (20h15, à suivre sur notre live commenté). Guerrier jusqu'au bout.