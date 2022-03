LdC, Atlético : la blague de Griezmann sur sa passe décisive

Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Antoine Griezmann (30 ans) a brillé dans son rôle si précieux lors de Manchester United-Atlético de Madrid (0-1, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Au micro de Canal +, le champion du monde 2018 a notamment raconté sa passe décisive pour le seul et unique but de la rencontre, signé Renan Lodi.

«On voulait que les défenseurs n’aient pas de joueurs près d’eux, pour qu’ils n'aient pas de référence et se perdent un peu. João fait un super appel, il me voit, moi, je vois Lodi au deuxième tout seul. Après, on a croisé les doigts parce que c’était le pied droit, mais, c’était parfait», a lâché le Français, tout sourire.