Que faut-il attendre du mercato d'hiver de l'OL ?

«Lâchez-nous avec le mercato ! », a déclaré Rudi Garcia lors de l'une de ses dernières conférences de presse de l'année 2020. Questionné au sujet du prochain marché des transferts, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait coupé court, ne souhaitant pas s'exprimer sur un thème qu'il n'affectionne pas vraiment. Début octobre, il n'avait pas caché son soulagement de voir le mercato se refermer, conservant au passage un effectif compétitif, et avait déclaré que la saison des Gones pouvait enfin commencer. Et l'ancien coach du LOSC et de l'OM n'a pas eu tort puisque ses troupes ont pu se concentrer sur le terrain et ont enchaîné de bons résultats.

La suite après cette publicité

Memphis, un dossier crucial

En effet, à la trêve, les pensionnaires du Groupama Stadium pointent à la première place du classement avec le LOSC. Pour rester parmi les équipes de tête, réussir le mercato d'hiver sera donc capital pour Lyon. Un mercato où il faudra composer, comme souvent, avec les sollicitations pour certains éléments. En tête de liste, on retrouve Memphis Depay (26 ans). Libre en juin 2021, le natif de Moordrecht n'a pas l'intention d'étendre son bail malgré les propositions de prolongation des Gones. Proche du Barça l'été dernier, où Ronald Koeman milite pour sa venue, le Néerlandais préférerait, en privé, rejoindre les Blaugranas et il pourrait même faire un effort au niveau de son salaire selon la presse catalane. Mais attention, la Juventus fait plus que rôder.

Mais son discours est forcément différent en public. «Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Aujourd'hui, je suis ici. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais je ne peux pas parler de ça». En effet, le PSG et la Juventus auraient aussi un œil sur lui. Mais le Barça aurait sa préférence. Quoi qu'il en soit, l'ancien de MU essaye de ne pas se polluer l'esprit avec le mercato. «Si je commence à réfléchir au futur, je vais me déconcentrer et perdre mes priorités de vue. Pour l'instant, je pense à 100% à Lyon. Pour le futur, on verra», a-t-il confié le 15 décembre. Pourtant, lui comme l'OL savent que ce mois de janvier sera forcément agité. Les Gones devront parfaitement gérer ce dossier, que Memphis parte ou finisse la saison, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les performances de l'équipe et sur le vestiaire. Mais mercredi soir, Juninho a fait savoir que les cadres lyonnais ne bougeront pas.

Aouar, un avenir en question

La porte n'est donc pas ouverte a priori pour Houssem Aouar (22 ans). Pourtant, comme son ami Memphis, il a également une cote d'enfer. L'été dernier, la Juventus, Arsenal et Manchester City étaient tous sous le charme. Mais ils n'étaient pas les seuls, puisque, comme annoncé sur notre site depuis janvier 2019, le Paris Saint-Germain est en contact avec le milieu sous contrat jusqu'en 2023 et son entourage. Le président Nasser Al-Khelaïfi l'apprécie beaucoup et ne le lâche pas d'une semelle. Récemment, RMC Sport a confirmé que les Parisiens étaient toujours sur le coup et que le joueur était aussi emballé. Mais si transfert il doit y avoir, ce serait plutôt à l'été 2021. A moins qu'un club anglais, à savoir Manchester City, mette tout le monde d'accord dès cet hiver. Moussa Dembélé (24 ans), lui, a vécu une première partie de saison un peu plus délicate puisqu'il a débuté plusieurs rencontres sur le banc. Une situation que plusieurs écuries suivaient de près.

Un départ n'était donc pas impossible durant ce mois de janvier, mais sa blessure au bras a définitivement scellé son sort. De toute façon, Juninho a expliqué qu'il ne voulait pas toucher à son équipe et que des prêts pour les éléments peu utilisés seraient envisagés. «Il y aura des changements, mais ce sont plutôt des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas. C'était déjà prévu. Rudi a demandé qu'il parte pour jouer un peu plus. C'est un joueur auquel je crois beaucoup, que j'ai fait venir ici. Je sais qu'il va faire de bonnes choses pour nous. C'est un joueur qui a joué seulement sept matches en tant que titulaire donc c'est difficile de juger mais j'espère qu'il va grandir avec ce prêt, qu'on va trouver une solution. Après, il y aura peut-être un ou deux joueurs pour lesquels on va réfléchir comme on ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, qui va arriver bientôt. C'est difficile de faire tourner. Peut-être qu'on va essayer d'en prêter d'autres.»

L'OL prépare l'avenir

Jean Lucas (22 ans), qui avait demandé à changer d'air cet été puisqu'il était barré par la concurrence, a donc été entendu, lui qui était notamment suivi par Bordeaux et Strasbourg lors du dernier mercato. Un retour au Brésil est donc dans les tuyaux. Camilo et Cenk Özkacar pourraient aussi être concernés par le mercato. Malgré un temps de jeu qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes, les jeunes Melvin Bard (20 ans), Rayan Cherki (17 ans) et Maxence Caqueret (20 ans) ne devraient pas bouger a priori. Parallèlement à tout cela, les dirigeants rhodaniens devront aussi gérer les cas des joueurs en fin de contrat. Outre Memphis Depay, Marcelo (33 ans) est aussi dans cette situation et son avenir sera au coeur des débats, en plus de celui de Rudi Garcia et son staff, également libres en fin de saison.

On l'a bien compris, l'OL va d'abord gérer les dossiers internes cet hiver et éviter de se faire dépouiller lors d'une saison particulière avec la crise sanitaire et économique liée au coronavirus. Disposant d'un effectif riche en qualité et quantité, le club français ne devrait pas recruter comme l'a précisé Juninho. Malgré tout, Lyon prépare déjà l'avenir et prospecterait en vue de l'été prochain pour recruter un ailier et un latéral gauche. Les Brestois Romain Perraud et Romain Faivre figureraient parmi les joueurs suivis selon L'Equipe. En attaque, Islam Slimani est un nom qui revient en cas de départ dans ce secteur, alors qu'au poste de latéral droit, le nom de Gonzalo Montiel est apparu dans la presse argentine. L'OL a donc du pain sur la planche durant un mois de janvier que Rudi Garcia n'attend pas réellement avec impatience.