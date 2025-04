OL : la drôle de comparaison de Guy Roux sur Rayan Cherki

Cette saison, Rayan Cherki est en train de mettre tout le monde d’accord. Critiqué souvent à tort lors des dernières années, le métronome de l’OL est en feu ces derniers mois et compte 11 buts et 18 passes décisives en 38 matches. Impressionnant, Cherki fait taire ses détracteurs et est pisté par de nombreux clubs depuis quelques semaines. Mais alors que les convoitises autour de son avenir ne cessent d’augmenter, les compliments pleuvent également sur lui. Adoubé par une grande partie des observateurs après sa magnifique cuvée, le numéro 18 des Gones a également vu Guy Roux lui tresser des louanges ce dimanche.

Tandis que le joueur de 21 ans a fait beaucoup de mal à son AJA avec un but exceptionnel, le célèbre entraîneur auxerrois, aujourd’hui âgé de 86 ans, a rendu hommage à Rayan Cherki après la rencontre : «l’OL possède l’un des prodiges du football français, Rayan Cherki, qui apporte beaucoup. Cherki ne fait jamais de fautes, comme un élève de certificat d’études à zéro faute dans la dictée. Tous les ballons qu’il touche se transforment en bon ballon.» Un compliment vintage, mais qui devrait ravir le génie de l’OL.