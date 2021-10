ASSE-SCO : au moins un match à huis clos pour Saint-Étienne

Au lendemain du Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0), émaillé d'incidents dans les tribunes du Vélodrome, la commission de discipline de la LFP a fort à faire à ce sujet, qui plus est après les débordements survenus à Geoffroy-Guichard avant le match Saint-Etienne-Angers, vendredi soir. À ce titre, la commission de discipline de la LFP se réunissait, ce lundi, pour étudier les échauffourées survenues dans le Chaudron et a ainsi décidé de mettre le dossier en instruction jusqu'au 17 novembre. À noter que d'ici là, les Verts joueront leur match contre Clermont, prévu le 7 novembre prochain, à huis clos. Par ailleurs, le parcage stéphanois à Metz (30 octobre) sera également fermé. En attendant les mesures définitives, plus aucun supporter des Verts ne pourra donc prendre place en tribune. Des informations expliquées au sein d'un communiqué officiel.

La suite après cette publicité

«Au regard des incidents intervenus avant la rencontre AS Saint-Etienne-Angers SCO (11e journée de Ligue 1 Uber Eats), la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 17 novembre 2021 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport. En outre, elle prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes»