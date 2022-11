LOSC : José Fonte devient le plus vieux buteur du top 5 européen

José Fonte fêtera ses 39 ans le mois prochain (le 22 décembre plus précisément). Avant cela, le défenseur lillois continue de se montrer décisif avec le LOSC cette saison. Lors du match nul entre son équipe et le Stade Rennais, le capitaine portugais des Dogues a ouvert le score après une erreur de main de Steve Mandanda (16e, 1-0).

Grâce à cette réalisation, sa première de la saison, José Fonte est devenu le plus vieux buteur de cet exercice 2022/2023. Le Portugais devance son coéquipier en sélection, Cristiano Ronaldo, et un autre joueur de Ligue 1, Riad Nouri (Ajaccio).

38 - Buteurs les plus âgés dans les 5 grands championnats européens cette saison :



José Fonte (Lille) - 38 ans et 319 jours🥇

Cristiano Ronaldo (Man United) - 37 ans et 246 jours🥈

Riad Nouri (Ajaccio) - 37 ans et 151 jours🥉



