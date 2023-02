Arsenal - Manchester City : Pep Guardiola fait son mea culpa

La suite après cette publicité

Pep Guardiola est un adepte des péchés d’orgueil, c’est de notoriété publique. S’il a souvent été puni lorsqu’il tentait quelque chose de révolutionnaire ces dernières années - face à l’OL en 2020 ou encore face à Chelsea en finale de Ligue des Champions 2021 -, le technicien catalan s’en est cette fois sorti sans frais ce mercredi, lors de la victoire de ses joueurs face à Arsenal (1-3). Après la rencontre, il a reconnu avoir tenté quelque chose «d’horrible» en première mi-temps.

«J’ai décidé de tenter quelque chose de nouveau tactiquement et c’était horrible, a-t-il confié sur Amazon Prime Vidéo. En première mi-temps, nous les avons laissés jouer dans la préparation des actions. Quand vous laissez jouer Jorginho, Xhaka et Alex (Zinchenko), ça fait mal… Ils ont trouvé les joueurs dans notre dos. En deuxième mi-temps, on s’est finalement adapté. (…) Nous étions en un contre un et Erling (Haaland) a utilisé sa puissance pour garder des ballons.» Plus de peur que de mal finalement puisque les Cityzens ont repris provisoirement leur fauteuil de leader grâce à cette victoire. Le match retour, le 26 avril, s’annonce bouillant.

À lire

Le Barça au cœur d’un énorme scandale de corruption, la presse anglaise se moque des losers d’Arsenal