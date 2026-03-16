Chelsea : Liam Rosenior lâche ses vérités sur une remontada face au PSG

Sur une mauvaise série en Premier League, Chelsea n’a plus la qualification en Ligue des Champions entre ses mains. Largué à la sixième place, les Blues espèrent faire bonne figure contre le Paris Saint-Germain, devant leur public. Lourdement battus au Parc des Princes 5-2, Chelsea va devoir réaliser un nouvel exploit à Stamford Bridge, mardi (21 heures) pour arracher la qualification. Car une élimination prématurée jetterait un sérieux doute sur le travail de Liam Rosenior, déjà critiqué ces dernières semaines en Angleterre.

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Mais malgré ce lourd score encaissé au match aller, l’ex-manager de Strasbourg affirme que son équipe a les armes pour aller s’imposer, malgré les absences de Reece James, Malo Gusto et probablement le gardien Filip Jörgensen, touché à l’aine. «Si l’on considère le match en lui-même et non le score final, nous avons été punis par d’excellents joueurs à cause de nos propres erreurs. Ces moments-là nous ont déjà coûté la victoire. Demain, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs», a d’abord expliqué Rosenior.

João Pedro pense au scénario de la Coupe du Monde des Clubs

Car, même s’il est conscient que «le PSG est champion d’Europe pour une bonne raison», Liam Rosenior assure pouvoir rivaliser pour renverser le match. «Je veux m’assurer que mon équipe soit prête à tout donner contre le PSG. Si l’on regarde le match aller, les buts n’avaient rien à voir avec notre style de jeu et notre pressing. C’est ce pressing qui nous a permis de construire notre jeu. Plus nous aurons l’occasion de nous y entraîner, meilleurs, nous serons», a-t-il ajouté.

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Chelsea ne compte rien lâcher et João Pedro, buteur lors de la victoire finale contre les Parisiens, en Coupe du Monde des Clubs, n’en pense pas moins. Le Brésilien a affirmé que l’équipe «croit pouvoir renverser la situation» et se qualifier face au Paris Saint-Germain. «Je pense que cette semaine a été difficile. Nous connaissons nos points forts, et nous continuons d’y croire, car nous l’avons déjà prouvé en nous imposant 3-0, au Mondial des Clubs. L’équipe y croit, l’entraîneur y croit, et les supporters devraient aussi». Les Blues n’ont pas dit leur dernier mot.

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