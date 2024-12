Monaco-PSG : les compositions officielles

Choc au sommet en Ligue 1. Le PSG, leader, se rend à Monaco, 3e, en match avancé de la 16e journée (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Prévue en janvier, cette rencontre a été recalée en décembre à cause du Trophée des champions où les deux équipes se retrouveront à Doha le 5 janvier. L’ASM pointent à sept longueurs de Paris et pour croire encore au titre, la victoire apparaît impérative alors que les Parisiens peuvent, eux, assommer la L1.

Pour cette rencontre, Adi Hutter est privé de Zakaria, Teze, Balogun, Diatta ou encore Majecki et Mawissa . Il opte pour un 5-2-3 avec Kohn dans le but et une défense avec Vanderson, Singo, Kehrer, Salisu et Magassa. Golovin accompagne Camara dans l’entrejeu alors que devant Embolo est soutenu par Akliouche et Ben Seghir. Côté PSG, pas de Nuno Mendes, ni de Kimpembe ou Lucas Hernandez sur le banc. Luis Enrique opte pour un 3-4-3 avec Hakimi en défense avec Marquinhos et Pacho. Zaïre-Emery et Ruiz sur les côtés du milieu. Devant, Dembélé sera soutenu par Doué et Barcola.

Les compositions officielles :

Monaco : Kohn – Vanderson, Singo, Kehrer, Salisu, Magassa – Camara, Golovin – Akliouche, Embolo, Ben Seghir.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho - Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola, Dembélé, Doué.

