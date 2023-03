Crystal Palace - Manchester City : les compositions officielles

Pour poursuivre cette 27ème journée de Premier League, Manchester City se déplace à Londres pour affronter Crystal Palace à Selhurst Park en fin d’après-midi (Suivez la rencontre en direct sur FM). Malgré un jeu moins flamboyant que les saisons précédentes, les résultats sont toujours là et les buts s’enchaînent pour Haaland et les siens. Bien que le Norvégien soit seul en tête du classement des buteurs avec 27 réalisations, Pep Guardiola peine à trouver la formule parfaite pour mettre Erling Haaland dans les meilleures conditions dans le jeu. Plus globalement, les Cityzens doivent recoller à 2 points d’Arsenal dans cette course au titre. Depuis la défaite 1-0 contre Tottenham, ils sont sur 7 matchs sans défaites (5 victoires et 2 nuls). Pour rester au contact d’Arsenal et se mettre dans les meilleures dispositions pour les 1/8ème de finale retour de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Guardiola renoue avec son 4-3-3. 4 défenseurs centraux de métier au départ, Stones, Akanji, Dias et Aké. Un milieu Gündogan, Rodri avec Bernardo. De Bruyne et Mahrez sont sur le banc.

Au contraire des Skyblues, Crystal Palace n’est pas du tout dans une bonne forme. Avec seulement 4 points d’avance sur la zone de relégation, les Eagles n’ont pas connu la victoire en 2023, ils sont sur 10 matchs sans victoires (5 défaites et 5 nuls). Et la donne va être compliquée à inverser puisqu’ils sont aussi sur une série de 8 matchs sans succès contre Manchester City mais les hommes de Patrick Vieira doivent à tout prix se donner de l’air dans cette saison 22/23 de Premier League. Le coach français devra se passer cette après-midi de l’ancien lensois Cheick Doucouré, c’est Lokonga et Milivojevic qui formeront la paire de milieu devant la défense. Andersen et Guéhi pour la charnière et un quatuor offensif Schlupp, Olise, Ayew et Zaha.

Les compositions d’équipes :

Crystal Palace : Guaita - Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell - Lokonga, Milivojevic (cap.) - Ayew, Olise, Schlupp - Zaha.

Manchester City : Ederson - Stones, Akanji, Dias, Aké - Rodri, Bernardo Silva, Gündogan (cap.) - Foden, Haaland, Grealish.