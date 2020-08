PSG : Thomas Tuchel juge la menace RB Leipzig

Vingt cinq ans que le Paris SG attendait ça. Le club de la capitale disputera la demi-finale de Ligue des Champions ce mardi face au RB Leipzig. Un rendez-vous historique que Thomas Tuchel, présent en conférence de presse ce lundi, aborde très sereinement, et ce, malgré les forces de l'écurie allemande.

«Ils vont s'adapter à nous, ils défendent en avançant, de manière agressive. Ils jouent offensivement, toujours courageux, ils sont très jeunes et courent beaucoup. Il y a des détails différents par rapport au tour précédent contre l'Atalanta, mais ce sera un match très physique, très intense», a lâché le technicien parisien.

Tuchel est sûr de la force de son PSG

Ander Herrera, fidèle lieutenant de l'entraîneur allemand depuis son arrivée l'été dernier dans la Ville lumière, abondait dans le même sens. «Cette équipe attaque avec beaucoup de joueurs. On a vu le match contre l'Atlético de Madrid (2-1, quart de finale) et un match de Bundesliga, il y a toujours 6-7 joueurs en attaque», a-t-il souligné avant de poursuivre.

«C'est dangereux pour nous, oui, mais aussi pour eux, parce qu'on a des joueurs très rapides en contre. On doit être attentif, concentré, mais on connaît aussi nos qualités, on va essayer de les exploiter», a-t-il conclu. Conscient de la menace que représente le onze de Julian Nagelsmann, le PSG s'avance sans peur. «Nous sommes prêts, on a faim, nous sommes là, nous sommes là pour profiter, pour tout faire pour gagner, même si on ne peut pas contrôler le résultat», a conclu TT. Il n'y a plus qu'à.