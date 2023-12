Mercato AC Milan : ça s’agite autour de Mike Maignan

Recruté pour 16M€ par l’AC Milan durant l’été 2021, Mike Maignan n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable en Lombardie. Avec 17 clean sheet et seulement 19 buts concédés en 32 matches de Serie A, il a été l’un des grands artisans du titre de champion de l’AC Milan en 2021/22. Des performances qui lui ont permis de devenir le gardien n°1 en équipe de France depuis maintenant 2 ans. Une véritable idylle est donc née depuis 2 ans et demi entre le portier tricolore aux 13 sélections en Équipe de France et l’emblématique club italien.

Mais cette saison est éprouvante pour l’ancien portier formé au PSG pas aussi impérial que durant ses premiers mois à Milan. S’il a été élu homme du match face à la Fiorentina le week-end dernier (victoire 1-0 du Milan), il a connu un match compliqué face au Borussia Dortmund cette semaine à San Siro (1-3). La faute à une défense friable et à des secousses de plus en plus importantes en interne au sein de l’AC Milan. Entre un Stefano Pioli de plus en plus discuté, une infirmerie bien garnie, un effectif pas dimensionné pour jouer dans plusieurs compétitions, l’ombre d’un Paolo Maldini qui plane toujours au dessus de la cité italienne sans oublier des difficultés financières qui ne laissent rien augurer de bon en Lombardie (on parle d’un manque à gagner de plus de 113 millions d’euros en cas de non-qualification en 1/8e de finale de la LdC) le club italien s’est déjà montré sous un meilleur jour.

MU, Chelsea et le PSG à l’affût

Les joueurs en sont bien conscients et forcément le timing pour discuter prolongation n’est pas des plus propices. Le cas de Mike Maignan, qui discute d’une prolongation depuis le printemps dernier, n’est pas isolé mais pourrait bien cristalliser les difficultés qui attendent l’AC Milan dans les prochaines semaines. Bien qu’ayant un contrat jusqu’en juin 2026, Maignan, qui se sent très bien en Lombardie, a demandé à voir son salaire fortement rehaussé, afin qu’il soit en corrélation avec celui d’un gardien de classe mondiale titulaire dans l’une des sélections majeures du football mondial. Et on en est loin actuellement, même si les discussions se poursuivent. Une chose est sûre, le natif de Cayenne ne veut pour l’instant pas entendre parler de départ et du côté de l’AC Milan il est actuellement hors de question d’imaginer Maignan quitter la Lombardie à court terme.

Quoi qu’il en soit, cette situation n’échappe pas aux prestigieux clubs européens prêts à s’offrir les talents d’un gardien du niveau de Mike Maignan. Selon nos informations, Manchester United (Erik ten Hag apprécie beaucoup son profil et n’est pas convaincu par André Onana), Chelsea (qui est toujours très intéressé comme c’était déjà le cas l’été dernier), le Bayern Munich (qui cherche un successeur à Manuel Neuer), le PSG son club formateur sont là et patientent tranquillement et suivent avec attention les négociations entre le gardien de 28 ans dont la valeur est estimée à plus de 70 M€ et l’AC Milan. À suivre…