Le FC Barcelone a trouvé la solution pour conserver Gavi !

La suite après cette publicité

Le dossier Gavi est l’un des enjeux phares du FC Barcelone. Libre de tout contrat en juillet prochain, le jeune milieu de terrain de 18 ans va-t-il réellement quitter la Catalogne sans rapporter le moindre dernier aux Blaugranas ? Pour rappel, cette situation est due à une décision de justice ayant annulé le contrat du joueur avec l’équipe première. Gavi a donc retrouvé son contrat jeune et ce dernier prend fin en juin.

Sans surprise, si le Barça veut que la Liga valide le contrat, l’objectif prioritaire est de réduire la masse salariale. Et surtout prier pour que Gavi ne cède pas aux sirènes d’un autre club entre temps. Ce qui reste possible. Courtisan déclaré du joueur, Chelsea a déjà rencontré les agents du Blaugrana. Une rencontre positive qui a fait couler pas mal d’encre puisque certains médias indiquent que le principal intéressé n’écarterait plus l’idée de plier bagage.

À lire

FC Barcelone : Chelsea a fait le premier pas avec le clan Gavi

Encore une palanca ?

Ce matin, AS revient à la charge en ajoutant que les Blues sont prêts à tout pour réaliser ce qui serait l’un des plus beaux coups du mercato. En clair, les Londoniens auraient proposé un chèque en blanc. Cependant, le Barça n’a pas dit son dernier mot d’après Mundo Deportivo. Le quotidien catalan explique que les Culers auraient un plan pour garder leur joyau. Mais quel est-il ?

La suite après cette publicité

Afin d’accélérer la réduction de la masse salariale, les départs forcés de Sergio Busquets et de Jordi Alba seraient étudiés. Le premier est en fin de contrat en, juin et le second n’a plus qu’un an de contrat, mais serait poussé vers la sortie s’il refuse de baisser son salaire. Enfin, la dernière solution serait d’activer un nouveau levier économique (les fameuses palancas) en vendant 24% de Barça Studios, ce qui rapporterait 100 M€ dans les caisses barcelonaises.