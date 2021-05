LOSC : les premiers mots de Christophe Galtier après le titre de champion

Le LOSC peut jubiler. Au terme d'une saison haletante, les Dogues ont été sacrés champion de France en l'emportant à Angers (2-1). Jonathan David et Burak Yilmaz ont libéré le club nordiste et lui ont permis de glaner le quatrième titre de champion de son histoire. Un parcours brillant pour Christophe Galtier et ses hommes qui ont matérialisé ce sacre par des victoires probantes face à leurs concurrents directs au classement.

Car les Lillois l'ont emporté notamment face au PSG ou encore l'OL, sans occulter la victoire acquise face à Monaco (2-1) en fin d'année 2020 à Pierre-Mauroy. Une régularité à souligner malgré les multiples écueils surmontés par les protégés de Christophe Galtier cette saison. Interrogé quelques minutes après l'obtention du titre sur Canal +, Galtier a rendu un vibrant hommage à ses joueurs mais aussi à son staff technique.

Christophe Galtier considère le succès face au PSG comme un tournant

« Pour être champion, il faut faire une saison extraordinaire, encore plus quand il y a le PSG, c'est une saison pleine émotion avec un investissement total de mon groupe, on a su mener avec mon staff, mon fidèle adjoint Thierry Oleksiak, avec des périodes quelques fois difficiles sur le plan affectif avec ce qui s’est passé pendant les périodes de Noël, » lâche ainsi le technicien lillois. Le principal protagoniste en a profité pour revenir sur les événements extra-sportifs qui ont tourmenté le LOSC en fin d'année dernière, avec notamment le changement d'actionnaire et le départ de Gérard Lopez. « Je pourrais dire que je suis un entraîneur qui a été champion avec deux présidents, puisqu’évidemment Olivier (Létang) a su prendre le train quand il est arrivé mais je ne peux pas oublier Gerard Lopez et Luis Campos qui a été l’architecte de cette équipe là mais je veux partager ça avec ces 3 personnes. »

Outre ces changements en interne, Christophe Galtier euphorique, a dressé le bilan de la saison lilloise, avec en point d'orgue la victoire au Parc des Princes face au PSG. Un succès qui a mis en exergue les facultés mentales incroyables de ses joueurs. « Evidemment il y a eu des moments clés, il y a une victoire à Lyon, je me rappelle de la victoire à Paris, quand on se présente à Paris alors que quinze jours avant on perd face à Nîmes à domicile. Je pensais que notre défaite face à Nîmes nous priverait de la Champions League. J’ai vu un groupe très réactif et avec une grande détermination, que j’ai accompagné souvent, que j’ai secoué souvent, je suis allé le chercher dès fois, mais je l’aime profondément ce groupe, » a ainsi décrypté ému l'entraîneur de l'année en Ligue 1. Une saison exceptionnelle qui restera quoiqu'il arrive gravée dans le marbre du Lille OSC...