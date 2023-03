Le PSG fonce sur Haaland pour remplacer Mbappé, Manchester United prépare un transfert record pour Harry Kane

Le cyborg in Paris

La suite après cette publicité

Le PSG s’est imposé dans la douleur face au Stade Brestois, grâce à un but en toute fin de match de Kylian Mbappé. Pour le Figaro Sport, ce collectif parisien était sans saveur. Le Parisien aussi est très critique ce matin. Le leader du championnat a joué le contre face au 15ème de Ligue 1, un choix très controversé, tout comme la fin de match de Mbappé. À la 85e, le numéro 7 parisien s’est accroché avec Haris Belkebla après avoir donné un coup de pied au Brestois qui aurait pu valoir un carton rouge. Enfin, face à tous ses problèmes, le PSG compte bien entamer une révolution. Comme le rapporte le quotidien espagnol Sport, les dirigeants parisiens ont un objectif fou : s’offrir les services d’Erling Haaland. En reprenant les infos de RMC Sport, le journal souligne que, malgré le fait qu’il est très peu probable que City laisse partir sa star un an seulement après l’avoir signé, le PSG pourrait envisager de payer la clause libératoire de Haaland, estimée à environ 200 millions d’euros, un chiffre inférieur à ce qu’ils ont déjà dû payer pour arracher Neymar du FC Barcelone. Bien sûr il faudra faire face à la concurrence du Real Madrid sur ce dossier, mais un possible départ de Mbappé en Espagne pourrait permettre à Paris d’être seul pour convaincre Haaland de quitter Manchester.

Manchester United va faire des folies

Le mercato est à peine fini que le prochain commence donc déjà. Les clubs se lancent dans de gros projets alors que la saison n’est même pas encore finie. Manchester United compte bien casser tous les records l’été prochain d’après divers tabloïds anglais. Les Red Devils ont pour ambition de faire d’Harry Kane le joueur britannique le plus cher de tous les temps. Comme le rapporte le Daily Star, Erik ten Hag l’a ciblé comme priorité absolue. D’après le Daily Mirror, le buteur anglais a prévu de s’entretenir avec la hiérarchie des Spurs à la fin de la saison pour prolonger son contrat, qui expire en 2024, mais il y a très peu de chances que ses demandes soient acceptées. Malgré l’intérêt du Bayern Munich, Kane ne serait pas contre rester en Angleterre pour remporter la Premier League. Ça concorde avec les ambitions du coach de Manchester, qui estime que l’arrivée de Kane transformera le club en véritable prétendant au titre. Par contre Tottenham ne fera pas de cadeau aux Red Devils, ils devront sûrement débourser plus que ce que Manchester City a payé à Aston Villa pour Jack Grealish, donc plus de 117,5 millions d’euros.

À lire

PSG : Daniel Riolo enfonce Neymar

Le Barça risque gros

Dans un communiqué publié hier sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé que son président, Florentino Perez, organise ce dimanche une réunion d’urgence avec l’ensemble du conseil d’administration pour discuter de l’affaire Negreira, dans laquelle est plongée le FC Barcelone, accusé de corruption arbitrale en raison des paiements à sept chiffres transférés à l’ancien dirigeant de la commission des arbitres José María Enríquez Negreira. Une affaire qui pourrait entraîner une grosse sanction économique ou une dissolution du club. Le Real veut comparaître en tant que partie civile. Si le juge accepte la demande de Madrid, le club aura accès à toutes les informations relatives à l’affaire.