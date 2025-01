Premier League : personne ne peut arrêter la sensation Nottingham Forest

Dans le script du début de saison de la Premier League 2024/2025, on ne pouvait pas prévoir plusieurs événements. On peut penser à la suprématie de Liverpool sur le championnat malgré la perte de son homme fort Jürgen Klopp qui a été parfaitement remplacé par Arne Slot. On peut aussi s’étonner de l’excellente greffe de Chelsea sous les ordres de Vincenzo Maresca. Le début de saison compliqué de Manchester City avait de quoi être surprenant également puisque les Sky Blues pointent à une surprenante sixième place. Pour autant, la plus grosse surprise de l’exercice actuel est bien Nottingham Forest et assez nettement. Club historique du football anglais qui a remporté le Championnat en 1978 et les Coupes des Clubs Champions en 1979 et 1980, Nottingham Forest a pourtant connu des moments compliqués. Depuis sa dernière relégation de Premier League en 1999, les Reds auront connu près de 20 ans de traversée du désert avec même un passage de trois saisons en League One (troisième division). Promu en 2022, Nottingham Forest avait ensuite connu deux saisons compliquées avec des maintiens arrachés de justesse en 2023 (16e) et en 2024 (17e). À l’approche de la saison 2024/2025, cela paraissait donc compliqué d’imaginer l’équipe de Nuno Espírito Santo faire mieux que de jouer le maintien et pourtant cela est arrivé.

Arrivé à la tête de l’équipe en décembre 2023, Nuno Espírito Santo lui a permis de se maintenir et a su mettre en place ses idées. Déjà capable par le passé de bons résultats en Premier League à l’image de son cycle entre 2017 et 2021 à la tête de Wolverhampton (53 victoires en 96 matches), le technicien portugais était revanchard après une expérience ratée à Tottenham et son départ d’Al-Ittihad. S’évertuant à mettre en place une équipe solide, capable de subir et ensuite de se déployer rapidement en contre, le natif de São Tomé et Principe a donc établi un 4-2-3-1 assez équilibré qui étonne cette saison. Troisième meilleure défense de Premier League (19 buts encaissés en 19 matches), Nottingham Forest n’a certes inscrit que 26 buts mais cela ne l’empêche pas d’avoir aligné les succès. Les Forest restent sur 5 victoires de rang et ont ainsi pu se positionner à la troisième place, à trois points du dauphin Arsenal (avec un match en moins sur les Gunners), à neuf longueurs du leader Liverpool et devant des cadors comme Chelsea (4e), Newcastle (5e) et Manchester City (6e).

Une défense de fer, une attaque glaciale

La réussite de Nottingham Forest se traduit évidemment par un secteur défensif redoutable. Dans les buts, le portier belge et ancien gardien de Strasbourg Matz Sels est tout simplement excellent. Avec 8 clean-sheets réalisés depuis le début de la saison, il fait mieux que tous les autres portiers et devance de peu Jordan Pickford (Everton) et David Raya (Arsenal). Sa réussite est également liée au bon travail de sa défense centrale. Arrivé cet été de la Fiorentina, le défenseur serbe Nikola Milenković a pris une autre dimension du côté de la Premier League. Le joueur de 26 ans forme un duo redoutable avec le Brésilien Murillo (22 ans) qui est particulièrement plébiscité. C’est simple, le Paris Saint-Germain est attentif à sa situation tout comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea et la Juventus. Le gaucher formé aux Corinthians voit déjà un prix situé entre 60 et 80 millions d’euros lui être associé. À cela s’ajoute deux joueurs précieux dans la création, à savoir Eliott Anderson arrivé cet été de Newcastle contre 41,2 millions d’euros (5 passes décisives en 18 matches de Premier League) et le patron Morgan Gibbs-White (3 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres) qui ne cesse de s’améliorer depuis 2022 et son arrivée de Wolverhampton.

Les deux autres cadres de Nottingham Forest qui se distinguent sont évidemment Anthony Elanga (3 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres) qui apporte beaucoup dans la verticalité et la percussion, mais surtout le serial buteur Chris Wood (11 buts en 19 matches). À 33 ans, l’attaquant néo-zélandais semble au sommet de son art et se retrouve actuellement sixième meilleur buteur de Premier League. Une belle récompense pour l’ancien de Burnley et Newcastle qui réalise la saison la plus belle de sa carrière sur le plan individuel et collectif. En tout cas l’optimisme est de la partie et Nuno Espirito Santo savourait après la victoire 1-0 contre son ancien club de Tottenham le 26 décembre dernier : «les supporters doivent se réjouir, profitons-en ensemble. Non le classement ne signifie rien, ce qui est important, c’est ce que nous avons ressenti aujourd’hui. Le City Groud a chanté, il était là. C’est ce qui est beau pour nous, de sortir dans la ville, de profiter de ce moment. La croyance est là. Mais la croyance ne cache pas la réalité. La réalité, c’est que nous n’avons rien fait encore et nous avons 2 jours pour récupérer, nous reposer et affronter Everton. Telle est la réalité.» De nouveau vainqueur contre les Toffees, Nottingham Forest est sur une dynamique solide et entend poursuivre ce lundi contre Wolverhampton, un autre club de Nuno Espirito Santo. L’occasion pour les Reds de s’affirmer un peu plus comme l’équipe sensation de la Premier League…