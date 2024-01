L’Arabie saoudite veut mettre le paquet sur un joueur de l’Atlético

L’Atlético a déjà vu partir Yannick Ferreira Carrasco cet été en partance vers l’Arabie saoudite et pourrait voir un autre joueur rejoindre la Saudi Pro League cet hiver. Il s’agirait d’Ángel Correa (28 ans), qui selon AS, pourrait écouter les offres saoudiennes. Déjà sollicité lors du dernier mercato, l’Argentin pourrait cette fois-ci accepter un salaire XXL : 60 millions répartis sur trois saisons (15, 20 et 25 chacune pour le joueur).

Pas titulaire à Madrid, il est quand même un homme important de l’équipe de Diego Simeone en tant que 12ème homme. Celui qui avait inscrit le but du titre en 2021 contre Valladolid à une possibilité de partir. Toujours selon le quotidien espagnol, l’Atlético est prête à écouter les offres d’Arabie saoudite. L’été dernier, ils étaient parvenus à faire monter les enchères à 40 millions d’euros.