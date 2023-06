Un ancien international brésilien détruit Neymar et son père

La suite après cette publicité

Jusqu’au Brésil, les frasques de Neymar agacent. Si l’on connaissait le Brésilien pour ses soirées arrosées et endiablées dans sa luxueuse demeure de Bougival (Yvelines), le joueur du PSG s’est dernièrement fait remarquer pour plusieurs délits environnementaux dans sa maison de Rio. Et manifestement, l’ancien international brésilien Walter Casagrande, l’une des voix les plus écoutées du football brésilien, n’a guère apprécié la nouvelle preuve d’incivilité du joueur.

«Neymar et son père ne respectent personne. Cela fait plus de cinq ans que je dis ça du père et du fils, ça fait plus de cinq ans que je préviens sur le comportement de ces deux-là, c’est arrivé à un point où ils ne respectent plus personne, ni l’un ni l’autre, a pesté l’ancien joueur d’Ascoli au micro d’UOL Esporte, avant d’enchérir. Ils pensent qu’ils sont des dieux…Il y a une grande partie de la presse brésilienne qui collabore à cette protection de Neymar, passant pour un torchon, le chouchoutant.»

