PSG : Thierry Henry commente la sortie de Lionel Messi

C'est l'un des points négatifs de la soirée du PSG, le mécontentement visible de Lionel Messi au moment de son remplacement à la 76e minute. La Pulga a échangé quelques mots avec son entraîneur Mauricio Pochettino et n'a pas souhaité lui taper dans la main, avant d'aller s'asseoir sur le banc parisien, le visage fermé.

Interrogé sur Amazon Prime Vidéo, le consultant Thierry Henry, ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone, n'a pas voulu en rajouter une couche mais a compris la réaction de l'Argentin. « (Surpris?) Non, pas vraiment. Ca ne me surprend pas. Il ne voulait peut-être pas sortir. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Ne commençons pas la polémique. Il voulait sûrement rester sur le terrain pour pouvoir marquer. Mais ça viendra, ça viendra tranquillement. (…) Il faut un temps d'adaptation même pour le meilleur joueur du monde », a asséné Henry.