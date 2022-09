JT Foot Mercato : le combat de Kylian Mbappé contre les sponsors

La suite après cette publicité

Mbappé part au bras de fer avec les Bleus

Au même titre que ses statistiques sur le terrain, Kylian Mbappé accorde beaucoup d’importance à ses droits d'images. Si le président de la FFF, Noël Le Graët avait déclaré que le contrat ne serait pas renégocié avant le Mondial, le Breton a dû faire machine arrière et accepter de réviser la convention sur les droits d’images « dans les plus brefs délais ». Soutenu par plusieurs de ses coéquipiers, le Français, qui voulait initialement bouder la séance photo des champions du Monde, a eu gain de cause, obligeant ainsi l’ancien maire de Guingamp à revoir sa position. Une décision absolument pas du goût de KFC, sponsors des Bleus. Dans un entretien à Sport Business, Alain Béral, vice-président France de la chaîne de fast-food, s’est dit victime d’un «caprice» de Kylian Mbappé qui se trouve, selon lui, en pleine « crise de jeunesse ».

Jude Bellingham a choisi son nouveau club

À seulement dix-neuf ans, Jude Bellingham sera la prochaine attraction du marché des transferts. Des cadors anglais, tels que Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool souhaitent s’offrir la pépite anglaise. De son côté, le Borussia Dortmund semble résigné au départ de son joueur. Mais selon The Athletic, le club allemand espère récupérer 150 millions d'euros grâce à ce transfert. Autre problème, selon l'émission El Chiringuito, l’Anglais ne serait pas intéressé par un retour au pays. Sa préférence irait au Real Madrid. Ce dernier estime pouvoir jouer un rôle majeur en Espagne et dans une équipe qui connaît un renouvellement générationnel progressif.

Les officiels du jour

Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier prolonge son bail sur la Canebière jusqu'en 2026. Libre depuis octobre 2021, le tacticien espagnol Michel retrouve un banc du côté de l'Olympiacos. Ce dernier sera accompagné de l'ancien Marseillais José Anigo. L'homme de 61 ans officiera en tant que directeur du football. Aventure de courte durée pour Andrea Ranocchia ! Arrivé libre à l'AS Monza en juillet dernier, le défenseur de 34 ans quitte déjà le club promu en Serie A. Avec la longue absence de Baptiste Santamaria, le Stade Rennais a décidé d'engager un renfort supplémentaire au milieu : le Portugais Xeka.