Chelsea : Nkunku pourrait faire ses débuts face à Newcastle !

Il y a quasiment un an jour pour jour, le célèbre journaliste Fabrizio Romano annonçait son fameux "Here we go", pour parler du transfert de Christopher Nkunku à Chelsea. Hélas, l’ancienne star du RB Leipzig n’a toujours pas disputé le moindre match avec les Blues, si ce n’est durant la pré-saison, dans laquelle il s’était montré. Blessé depuis l’été dernier, l’attaquant français de 26 ans a repris depuis quelques semaines l’entraînement, a fait le banc lors de la victoire des Londoniens face à Sheffield samedi (2-0), et pourrait faire ses grands débuts contre Newcastle, en League Cup mardi soir (21h).

C’est en tout cas ce qu’a annoncé Mauricio Pochettino en conférence de presse ce lundi. «Il sera impliqué, il pourra avoir des minutes», raconte l’Argentin. «Je peux vous dire que Nkunku jouera peut-être 20 minutes demain», précise-t-il. Une excellente nouvelle pour les Blues qui misent beaucoup sur l’ancien parisien, l’un des rares joueurs offensifs expérimentés au sein de l’effectif. Rendez-vous mardi soir, face aux Magpies, à Stamford Bridge qui plus est.